Bassetti ribalta tutto, "cosa mangiare due volte a settimana"

Matteo Bassetti è conosciuto dal grande pubblico italiano per il Covid, mentre in pochi sanno che è anche un abilissimo grigliatore. Si tratta di una curiosità che è venuta fuori nel corso dell’ultima puntata de L’aria che tira, su La7. A proposito di barbecue, Bassetti sarebbe disposto a metterci anche una bistecca coltivata in laboratorio? “Io se posso preferisco la carne allevata in Italia e di qualità per il sapore, la provenienza e il mio palato”, ha risposto.

“Dopodiché - ha aggiunto - è chiaro che la carne biologica può essere una soluzione per alcune parti del mondo, è un modo per avere quantità di proteine laddove gli allevamenti tradizionali non vanno bene. Bisognerebbe mettere una maggiore regolamentazione agli allevamenti, abbiamo sempre mangiato la carne e non penso sia giusto cambiare, anche perché non mi risulta che la carne sintetica sia scevra da buona parte dei problemi che ha il resto della carne. Aspettiamo un pochino prima di emettere verdetti”.

Da medico Bassetti ha anche spiegato quante volte è bene consumare la carne rossa: “Io credo che l’alimentazione debba essere bilanciata. La carne porta proteine molto nobili e credo che almeno un paio di volte alla settimana ci possa e ci debba essere. Io sono dell’idea che molto terrorismo è stato fatto sulla carne, soprattutto su quella rossa: evidentemente chi fa il mio mestiere deve fare attenzione a dare informazioni corrette”.