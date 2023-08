Alieni, sfere metalliche nell'Oceano: la scoperta choc

29 agosto 2023 a

Dei frammenti metallici recuperati nell'Oceano Pacifico sarebbero di provenienza aliena: secondo gli scienziati che li hanno raccolti, capitanati dal professor Avi Loeb, fisico di Harvard, questo materiale arriverebbe addirittura dallo spazio interstellare. I resti, in particolare, sarebbero stati parte di un oggetto simile a una meteora precipitato al largo della costa della Papua Nuova Guinea nel 2014. E Loeb, come riporta Dagospia, non esclude che possano essere frammenti di un velivolo alieno.

La sua squadra sarebbe riuscita a riportare a galla circa 700 sfere metalliche minuscole. Al loro interno, dopo analisi approfondite, sono state scoperte delle composizioni che non corrisponderebbero ad alcuna lega naturale o artificiale. "Si tratta di una scoperta storica perché è la prima volta che gli esseri umani mettono mano su materiali di un grande oggetto arrivato sulla Terra dall'esterno del sistema solare", ha detto Loeb.

Secondo il fisico di Harvard, la Terra potrebbe essere stata “visitata” dagli alieni più volte. Una volta nel 2017, quando un oggetto interstellare - chiamato Oumuamua - è passato attraverso il Sistema Solare. Se per la maggior parte degli scienziati si sarebbe trattato di un fenomeno naturale, per Loeb invece si sarebbe trattato di un fenomeno di origine aliena.