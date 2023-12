Vaccino, Texas fa causa a Pfizer: "Hanno mentito sull'efficacia"

03 dicembre 2023 a

Battaglia in tribunale contro il colosso dei vaccini: il Texas ha infatti avviato un'azione legale contro Pfizer, accusando la casa farmaceutica di aver esagerato sull'efficacia del suo siero anti-Covid.

Ken Paxton, procuratore generale dello stato Usa, ha presentato la denuncia presso il tribunale della contea di Lubbock, sostenendo che Pfizer ha reso dichiarazioni "falsamente suggestive e ingannevoli" riguardo all'efficacia del vaccino. Paxton ha affermato che tali azioni costituiscono una violazione delle leggi del Texas e che le affermazioni di Pfizer facevano credere che il vaccino avrebbe posto fine alla pandemia.

Nel comunicato diffuso da Paxton, si sostiene che il dato del 95% di riduzione del rischio di infezione nei primi due mesi dopo la somministrazione del vaccino si baserebbe su dati relativi alla "riduzione del rischio relativo", una statistica considerata dalla Food and Drug Administration come influenzante ingiustificatamente le decisioni dei consumatori. L'accusa sostiene inoltre che le dichiarazioni di Pfizer sulla prevenzione della trasmissione dovuta al vaccino sono prive di fondamento e che la società ha condotto una campagna per intimidire il pubblico, spingendolo a scegliere il vaccino come misura di protezione per i propri cari.

Secondo l'accusa, il vaccino non solo sarebbe risultato inefficace, ma in alcune zone del Texas si sarebbero verificati "tassi di mortalità più elevati tra i vaccinati rispetto ai non vaccinati". In un secondo momento, Pfizer avrebbe cercato di intimidire coloro che affermavano la verità, utilizzando metodi coercitivi per zittirli.

In risposta, Pfizer ha dichiarato che il caso non merita attenzione, sottolineando che il vaccino è stato somministrato a 1,5 miliardi di persone e ha contribuito a proteggere contro le gravi conseguenze del Covid-19, come ospedalizzazioni e decessi. La società ha insistito sul fatto che le rappresentazioni fatte sul suo vaccino sono state "accurate e scientifiche".

Questa rappresenta la seconda azione legale intentata da Paxton contro Pfizer nel corso di questo mese, segnalando un precedente ricorso in cui il procuratore generale del Texas ha accusato l'azienda di alterare i controlli di qualità relativi ai farmaci per il trattamento dei deficit dell'attenzione nei bambini. Insomma, il sospetto è che contro il colosso della farmaceutica operi anche un certo grado di pregiudizio.