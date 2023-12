Matrimonio, "la vita di coppia può provocare ipertensione": lo studio-choc

06 dicembre 2023 a

a

a

C'è un legame tra il matrimonio e una salute non proprio in buone condizioni? A quanto pare sì: a dimostrarlo uno studio pubblicato sul Journal of American Heart Association, secondo cui il matrimonio può influenzare negativamente la pressione sanguigna, causando ipertensione. Lo riporta il Daily Mail, che scrive come circa la metà della popolazione britannica soffra di questo disturbo, che poi può causare anche gravi problemi cardiaci. La ricerca arriva dagli Stati Uniti, dove dopo aver analizzato dei dati, si è scoperto che le persone che vivono gli stress quotidiani della vita di coppia hanno un rischio di contrarre l'ipertensione più elevato rispetto ai single.

A tal proposito, gli studiosi hanno consigliato alle coppie di sottoporsi a controlli regolari, per prevenire il problema e tutto ciò che ne consegue. Al centro dello studio 1.086 coppie inglesi, 3.989 americane, 6.514 cinesi e 22.389 indiane. L'obiettivo della ricerca era analizzare coniugi con abitudini, interessi e dati sanitari in comune, così da determinare il rischio di contrarre l'ipertensione. Per quel che riguarda l'Inghilterra, il 47% avrebbe già sviluppato questo disturbo: il 74,2% è composto dai mariti, il 72,5% dalle mogli. Per quanto riguarda gli altri paesi, invece, a sviluppare questo disturbo sarebbero stati il 38% negli Stati Uniti, il 21% in Cina e il 20% in India. Il malessere, comunque, sembra colpire più gli uomini che le donne.

Sesso, ecco quando non farlo: salute, lo studio da incubo

Gli esperti che hanno lavorato a questo studio consigliano ora ai medici di analizzare le coppie come un singolo individuo, organizzando screening e terapie preventive. Bethany Barone Gibbs, una delle autrici dello studio e professoressa associata della School of Public Health della West Virginia University, ha dichiarato: "L'unico modo per prevenire questo problema è cambiare stile di vita: attività fisica, dieta sana e meno stress. Noi consigliamo alle coppie di intraprendere questo percorso congiuntamente, visti i dati che abbiamo esaminato".