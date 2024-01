Asteroide brucia e si schianta in Germania: sconvolgente palla di fuoco

21 gennaio 2024 a

Nella notte tra sabato e domenica un piccolo asteroide è bruciato nel cielo sopra Brandeburgo vicino a Berlino. Secondo i calcoli della Nasa, l'asteroide è caduto alle 00:32, ora locale, vicino a Nennhausen nel distretto di Havelland.

La palla di fuco poteva essere vista anche da una grande distanza, ed è stata avvistata anche a Lipsia e Praga. Numerose foto e video sono poi circolati sui social. Secondo il Minor Planet Center (Mpc), l'asteroide con un diametro di circa un metro è stato scoperto poche ore prima dall'astronomo ungherese Krisztián Sárneczky. Al corpo celeste è stato dato il nome preliminare Sar2736, ma ora è elencato come 2024 BX1, come riporta la Frankfuerter Allgemeine Zeitung.

Negli ultimi anni è stato possibile identificare più volte piccoli asteroidi prima che bruciassero nell'atmosfera. Alla fine di aprile dell'anno scorso, una palla di fuoco è stata avvistata sopra Elmshorn nello Schleswig-Holstein. Successivamente sono stati trovati frammenti del meteorite, alcuni dal peso di poche centinaia di grammi e altri di diversi chilogrammi.

Un meteorite è caduto in Francia a metà febbraio 2023. Anche questo asteroide, di circa un metro, era stato notato poche ore prima. Nei giorni successivi sono stati ritrovati in Normandia una dozzina di frammenti. Gli esperti presumono che, anche in questo caso, astrofili e i curiosi si metteranno alla ricerca di possibili resti del mini asteroide caduto vicino a Nennhausen.