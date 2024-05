Portogallo, un enorme lampo blu nel cielo: il meteorite sconvolge il Paese

21 maggio 2024 a

a

a

Immagini che stanno facendo il giro del mondo. Un video impressionante che arriva dal Portogallo e che è imediatamente diventato virale: quanto ripreso risale alla notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio.

Nelle immagini, ecco che un enorme lampo blu attraversa e illumina il cielo in piena notte. Si tratta di un meteorite, ripreso da molti video poi rilanciati sui social. Un meteorite il cui bagliore è risultato visibile per centinaia di chilometri, stando a quanto riportano i media locali e, soprattutto, i video di chi è stato testimone del fenomeno.

Secondo quanto è stato ricostruito e mostrato dalle immagini, il meteorite ha attraversato anche la Spagna, per poi cadere nel comune portoghese di Castro Daire, nel distretto di Viseu. Una enorme palla di fuoco, che ha incantato e spaventato.

La Protezione civile portoghese aveva diramato in precedenza un'allerta per l'arrivo di un possibile meteorite, ma l'allerta era stata poi ritirata: il fenomeno, dunque, ha colto molti di sorpresa. La roccia, larga non più di 20-30 centimetri, ha impattato con l'atmosfera con una traiettoria piuttosto bassa: questa la ragione per cui ha generato lo spettacolare gioco di luci. In ogni caso, l'atmosfera dovrebbe averlo disintegrato: non sono infati stati segnalati danni dovuti all'eventuale impatto del meteorite.