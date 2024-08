Non si sa più come farli tornare sulla Terra: il dramma di due astronauti, dove sono

09 agosto 2024 a

Che il loro sia un “viaggio spaziale” è fuori da qualsiasi dubbio. Il problema è che lo è (e continua a esserlo) pure un po’ troppo. Ché dovevano rimanere lassù, sù sù, a bordo della Iss, la Stazione spaziale internazionale, solo otto giorni, Barry Wilmore e Sunita Williams: ma poi quella settimana abbondante (iniziata il 5 giugno 2024) è diventata un soggiorno di due mesi e, adesso, la Nasa, cioè l’agenzia statunitense del programma spaziale, non c’è conferma ma nemmeno smentita, fa trapelare che di scendere, per i due astronauti americani, lui ha 61 anni, lei 58 e sono entrambi alla loro terza esperienza oltre l’atmosfera, forse non c’è verso prima di febbraio 2025. (...)