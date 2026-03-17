Supercomputer e cellule: un esperimento che cambia la storia

Per capire davvero come funziona la vita, gli scienziati devono osservare ciò che accade all’interno delle cellule, minuscole unità che compongono tutti gli organismi viventi. Fino a oggi, questo era difficile: i processi chimici che avvengono dentro una cellula sono incredibilmente complessi. Ora, però, grazie ai supercomputer, è stato possibile simulare per la prima volta l’intero ciclo vitale di una cellula.

Lo studio è stato guidato da Zan Luthey‑Schulten dell’Università dell’Illinois a Urbana‑Champaign, in collaborazione con l’Istituto Craig Venter in California, e pubblicato sulla rivista scientifica Cell. Per la simulazione, i ricercatori hanno scelto una “cellula minima”, una versione molto semplice di cellula vivente che contiene solo i geni essenziali per sopravvivere e riprodursi. Nonostante la sua semplicità, la cellula resta complessa: la simulazione ha dovuto calcolare il comportamento di migliaia di molecole, tra cui DNA, RNA e proteine, per un totale di circa due miliardi di atomi.

Simulare un ciclo completo della cellula, che nella realtà dura circa 105 minuti, ha richiesto sei giorni di calcoli da parte dei supercomputer. Questo perché ogni piccola reazione chimica e ogni interazione molecolare devono essere calcolate con grande precisione. Il risultato è come avere un “laboratorio virtuale”: gli scienziati possono osservare come la cellula cresce, si riproduce e reagisce a diversi stimoli, senza doverlo fare in un laboratorio tradizionale. Questo apre nuove possibilità per capire le malattie, sviluppare farmaci e studiare i meccanismi fondamentali della vita.

In futuro, grazie a questo tipo di simulazioni, potremo osservare ancora più da vicino i processi che regolano la vita, esplorando come funzionano le cellule e come reagiscono ai cambiamenti. È un piccolo grande passo per la scienza: comprendere una cellula significa avvicinarsi a capire i segreti della vita stessa.