Tv, da mercoledì 28 agosto il nuovo digitale terrestre: chi non vedrà più 3 canali

Novità sul digitale terrestre. Dal 28 agosto Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola potranno essere visti soltanto con il cosiddetto 'nuovo digitale terrestre' ossia un televisore o un ricevitore compatibile con il nuovo standard europeo. In particolare, si sta andando verso il cosidetto digital Video Broadcasting di seconda generazione e il Dvb.t2, con il sistema di codifics Hecv. I cittaddini e le cittadine potranno scoprire autonomamente se la propria tv è adatta basterà andare al numero 558 con il telecomando e vedere se si riceve "Rai Sport Hd Test Hevc", il canale già trasmesso con il nuovo sistema.

Dal 28 agosto si troverà sul canale 100 un artello per la verifica dell'idoneità dei ricevitori alla ricezione di contenuti in Uhd/Hdr che potrebbero essere trasmessi in futuro. Cosa succede se il vostro decor non è compatibile? Niente paura. Sul sito online del ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile trovare una lista di ricevitori idonei alla ricezione Dvb.72. Ma non solo. Per gli over 70 con pensione inferiore a 20mila euro annui il decoder è gratis.

Dalla mattina del 28 agosto saranno trasmessi in sumulcast sia Dvb-T che Dvb-T2 Rai 1 Hd, Rai 2 Hd, Rai 3 Hd, ma nache nella loro nuova versione in alta definizione Rai 4 Hd, Rainews24 Hd e rai Premium Hd.