Terza Guerra Mondiale, ecco i 12 Stati e i 12 posti dove è possibile sopravvivere

Parlando dei nostri tempi, Papa Francesco aveva definito la delicata situazione geopolitica internazionale come una Terza Guerra Mondiale a rate. E il quadro non è poi così distante da quello dipinto dal Pontefice. La guerra tra Hamas e Israele e il conflitto russo-ucraino rappresentano un preoccupante campanello d'allarme da non sottovalutare. Ma se davvero il mondo dovesse ripiombare in uno scenario apocalittico, quali sarebbero i dodici luoghi sulla Terra con maggiori probabilità di sopravvivenza?

L'elenco comprende i Paesi dove la probabilità di rimanere coinvolti in un conflitto bellico è più bassa del media. Alcuni sono piuttosto scontati. Chi vi verrebbe a cercare in Antartide, Groenlandia, Islanda o Tuvalu? Altri, invece, hanno delle caratteristiche peculiari che potrebbero favorire la sopravvivenza delle persone. Come, per esempio, la Svizzera. Ovvero uno dei pochi Paesi europei che è rimasto fuori da entrambe le guerre mondiali. Stesso discorso per l'Indonesia, il Buthan e la Nuova Zelanda.

Ma ci sono altri Paesi che garantirebbe le giuste risorse alimentari per la sopravvivenza. Basti pensare al Chile che, come l'Argentina, è dotato di un'infrastruttura che consentirebbe elevate possibilità di sopravvivenza in caso di crisi post bellica. Poi ci sono le Figi, fitte di foreste e abbondanti riserve di pesce, e il Sudafrica, pieno di fonti di cibo e smisurate quantità di terra fertile e di acqua dolce.