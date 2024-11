Oroscopo 2025, Simon & The Stars: "Per la prima volta dal 2008". Una bomba: per chi cambierà tutto

30 novembre 2024 a

Un 2025 più che proficuo. Almeno per alcuni segni zodiacali. A confermarlo Simone Morandi, meglio conosciuto come Simon & The Stars. "Quest’anno ci sono quattro segni che rialzano la testa dal 2008", premette in un intervista al Fatto Quotidiano per poi svelare le identità: "Cancro, Ariete, Bilancia e Capricorno". Da 11 anni astrologo, l'esperto torna sul 2008, "un anno che coincide con eventi complicati". Per lui nell'oroscopo è sempre "importante raccontare come sono stati gli anni passati e inquadrarli in un contesto".

Insomma, il peso delle parole lo sente eccome, "soprattutto quando tocco tematiche complicate". Però - tiene a precisare - "mi rendo conto di un dato: anche le persone che arrivano alle presentazioni perché trattano l’oroscopo come un gioco, a un certo punto, in alcuni momenti, vengono rapite da alcune mie ricostruzioni".

E alla domanda se sia mai riuscito a prevedere qualcosa, Simon & The Stars preferisce andarci cauto: "Sarà una coincidenza, ma il mio oroscopo, uscito il giorno del risultato elettorale (26 settembre 2022) consigliava al Capricorno: 'Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Da domani dovrete dimostrare tutto il vostro valore'. L’indomani, il primo discorso della Meloni, che è Capricorno, sosteneva: 'Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Da domani dovrete dimostrare tutto il vostro valore'". Per il Capricorno il 2025 sarà un "un anno in cui potrebbe trovarsi davanti a un bivio e pensare il 'ma chi me lo fa fare?'". Parola di Simone Morandi.