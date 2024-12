Oroscopo 2025, per l'Ariete un febbraio memorabile: la profezia di Branko, vite... sconvolte

19 dicembre 2024 a

a

a

Per tanti italiani, il 2024 è stato un anno di delusioni dal punto di vista amoroso. Ma per fortuna sta volgendo al termine. E come di consueto, dal 1° gennaio è tempo di scrivere un nuovo capitolo della nostra vita. Anche sul versante del cuore, nonostante tutta la sfortuna accumulata finora. Branko, il re degli astrologi, ha diffuso le sue previsioni per il prossimo anno. Vediamo insieme come sarà il mese di febbraio 2025 per tutti coloro che sono nati con il segno Ariete.

"Anche se è un po' litigarello a causa di Marte, questo mese si conferma perfetto per gli innamorati - ha spiegato Branko -. Venere arriva nel vostro cielo - prima stella a visitarvi - martedì 4: quest'anno vi ama molto, resta con voi sino alla fine di marzo e tornerà anche in maggio: si rivelerà memorabile per la vita affettiva".

"Cosa si guasterà all'Epifania": il gennaio dell'Ariete, Branko e una clamorosa previsione astrale

E ancora: "Questa stella gentile non favorisce solo l'amore, ma attira verso di voi le simpatie degli altri. Il nuovo Plutone in Acquario vi spinge a dare il massimo. Dopo San Valentino le stelle iniziano a spostarsi alle vostre spalle, Mercurio e il Sole vanno a raggiungere Saturno e Nettuno in Pesci e vi invitano a essere più empatici Tutto il cielo è in tensione e voi percepite che qualcosa sta per succedere. Non preoccupatevi, lo scoprirete".