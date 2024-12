Oroscopo 2025, Branko rivela: "Ciò che è nascosto verrà fuori", chi avrà un anno di sorprese

22 dicembre 2024 a

Il 2025 ormai è alle porte. Ed ecco che fioccano le previsioni degli oroscopi. Quello di Branko come sempre è uno dei più attesi. E nelle "profezie" per il 2025 va tenuto d'occhio il segno del sagittario che potrebbe avere un anno piuttosto particolare. Ecco qui di seguito la previsione di Branko: "Nel 2025 quello che è rimasto nascosto verrà allo scoperto e l’anno sarà una sorta di miniera di transiti, influssi e aspetti astrali. Un anno che, come ha ribadito Branko, resterà inciso nella storia personale. C’è chi si affermerà, nonostante le difficoltà, chi coltiverà un amore e gli affetti senza dare la possibilità a nessuno di calpestarli. In arrivo tanti bei cambiamenti stellari, che affronterai con l’ingenuità che ti contraddistingue. L’anno ti darà tanti stimoli e molte soddisfazioni, ma ti troverai a fare i conti anche con qualche grattacapo. Il 2025 sarà veloce, ricco di cambiamenti. E tu sarai il protagonista assoluto". Mesi favorevoli? Aprile, luglio, ottobre e dicembre. Città da visitare al più presto? Toledo, Avignone, Stoccarda, Calcutta, Pechino, Budapest e Taranto. Ecco, ora sapete cosa fare: viaggiare. E viaggiare ancora. Ma tenete conto del calendario e dei mesi che saranno a voi favorevoli.