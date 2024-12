Bassetti lancia l'allarme: "Errare humanum est….perseverare autem diabolicum", cosa rischiamo

22 dicembre 2024 a

Matteo Bassetti lancia sui social l'allarme sull'aviaria. Lo fa con un lungo post in cui spiega quali sono i rischi che corriamo in questo periodo citando cosa sta accadendo dall'altra parte dell'Oceano: "L’influenza aviaria avanza negli Stati Uniti e preoccupa anche l’Europa, che fa incetta di vaccini, tranne l’Italia. Negli Usa, la California ha dichiarato lo stato di emergenza per il virus H5N1 che si sta diffondendo tra i bovini da latte; in Louisiana una persona è stata ricoverata in ospedale: si tratta del primo caso grave di influenza aviaria nell’uomo negli Stati Uniti. Ora all’elenco si aggiunge l’Australia: a portare all’attenzione gli effetti devastanti del patogeno, è uno studio che raggela".

Poi, lo stesso Bassetti aggiunge: "I ricercatori del Murdoch Children’s Research Institute (Mcri) di Melbourne hanno condotto una metanalisi che ha analizzato 1.500 articoli scientifici, per un totale di 30 casi di mamme contagiate in gravidanza, 27 delle quali sono decedute. Un dato che, avvertono gli studiosi, indica un tasso di mortalità del 90%. Speriamo di non continuare a girarci dall’altra parte. Se dovesse essere un problema sanitario…sarebbe imperdonabile. Errare humanum est….perseverare autem diabolicum". Il post è diventato virale in poche ore sui social e ha raccolto una valanga di commenti.