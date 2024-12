Oroscopo 2025, "trasformazioni profonde": le previsioni di Paolo Fox segno per segno

28 dicembre 2024 a

Che anno sarà per i segni zodiacali secondo Paolo Fox? L'oroscopo del 2025, svelato dal noto astrologo, spiega che mesi saranno dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della fortuna.

Per l'Ariete, l'anno inizia con sfide in amore, ma la primavera porta nuove passioni e opportunità lavorative. Il Toro, invece, avrà relazioni solide, con un mese particolarmente favorevole, maggio. Per i Gemelli, amore in crescita e svolte professionali in estate per chi è pronto a rischiare. Ecco poi il Cancro, per cui l'estate sarà il momento ideale per consolidare legami affettivi e avviare nuovi progetti lavorativi.

Il Leone, invece, dovrà fare i conti con relazioni da rafforzare e varie sfide professionali durante tutto il 2025. Per la Vergine, amore stabile e riconoscimenti lavorativi in arrivo, con attenzione a evitare sovraccarichi. Chiarimenti in amore e collaborazioni produttive renderanno, poi, il 2025 un anno positivo per la Bilancia. Mentre lo Scorpione dovrà affrontare trasformazioni profonde in amore e importanti avanzamenti nel lavoro. Alti e bassi sentimentali per il Sagittario, che però avrà nuove opportunità professionali da cogliere con flessibilità.

Spazio poi al Capricorno, per cui ci saranno un consolidamento di relazioni da una parte e dei successi lavorativi dall'altra. Tutto possibile grazie alla sua determinazione. Per quanto riguarda l'Acquario, libertà e creatività dominano l'anno, con progetti innovativi che trovano terreno fertile. Infine, ecco i Pesci, il cui 2025 sarà caratterizzato da un amore profondo e da successi creativi. Molte intuizioni e opportunità.