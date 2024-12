Oroscopo 2025, Paolo Fox sgancia la bomba: per questo segno sarà un anno terribile

30 dicembre 2024 a

Il 2024 sta per concludersi, e molti italiani sperano che con l'anno nuovo arrivino anche belle sorprese per la loro vita. Nessuna sa prevedere cosa accadrà in futuro. Tra gli astrologi, che sono in grado di illustrare l'Oroscopo per ogni segno zodiacale. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paolo Fox ha svelato cosa ci riserverà il 2025.

I segni che troveranno più fortuna nelle relazioni amorose saranno proprio quelli di fuoco. "L'Ariete farà incontri importanti - ha esordito l'astrologo -. Leone e Sagittario, grazie a Venere, saranno i più innamorati e anche attivi sessualmente - ha poi aggiunto -, soprattutto in primavera". Discorso diverse, invece, per la ricchezza. "Giove è il pianeta della fortuna - ha spiegato Fox - e dei soldi e transiterà in Gemelli e Cancro".

Ma non tutti godranno di fortuna. "Venere si sposta in Ariete e ci resta a lungo, evento raro, dal 4 febbraio al 27 marzo e dal 1° maggio al 6 giugno - ha evidenziato Fox -. I nati sotto questo segno affronteranno dunque grandi scelte di vita e di sentimenti. Aquario, Gemelli e Pesci, pur con qualche impegno, procederanno spediti

"L'Oroscopo - ha specificato Paolo Fox - è un momento ludico, sono consigli, non vanno per forza presi alla lettera. Io parlo chiaro, non uso fumosi giri di parole. Do indicazioni che posso essere verificate. Ho cominciato a 16 anni, da 17 pubblico le mie previsioni in un libro, avrò venduto 1 milione di copie, evidentemente ci prendo, altrimenti non avrei tanto successo. E comunque è un gioco divertente, perché non farlo?".