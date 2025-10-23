Le regole a tavola come prevenzione per il tumore al colon

Parlare di prevenzione è fondamentale quando si parla di patologie tumorali ed il primo passo avviene con la scelta del cibo sulle nostre tavole. In Europa i nuovi casi di tumore al colon retto riguardano circa 500.000 persone, come riporta Agenbio in Italia si contano 50.000 nuovi casi, con una mortalità del 46% ovvero 23.000 decessi l’anno. Fondamentale aderire agli screening di prevenzione e prestare attenzione a ciò che mangiamo.

La Dott.ssa Evelina Flachi, specialista in Scienze dell’alimentazione, sottolinea che “recenti studi permettono di ribadire che alcuni alimenti possono aiutarci a prevenire alcune forme di tumore, insieme ad uno stile vita sano che prevede attività fisica. Parlare di prevenzione a tavola è fondamentale per quanto concerne il tumore al colon”. Esistono alimenti che non possono mancare nel nostro frigorifero ? La Dott.ssa Flachi ci ricorda che ”seguire una dieta mediterranea è alla base, non devono mai mancare le fibre circa 30 grammi al giorno, cinque porzioni di frutta e verdura di stagione per consentire un apporto di sostanze antiossidanti. Il consumo delle crucifere (cavolo, cavolfiore, broccoli, verza, cavolo nero) è basilare per il benessere del nostro intestino poiché contengono sostanze protettive come il sulforafano che ha il compito di tenere a bada i radicali liberi che possono attaccare le cellule delle membrane intestinali assieme a tutti gli altri ortaggi che contengono antiossidanti. Fondamentale poi, per la regolarità intestinale, bere almeno circa due litri di acqua al giorno ed inserire alimenti con probiotici per favorire il mantenimento della flora intestinale.

La Prevenzione a tavola quindi incide in modo importante ma è indispensabile iniziare fin da subito a mangiare in modo corretto e continuare ad usare cibi benefici poiché il cibo e le sostanze contenute negli alimenti non possono avere una funzione terapeutica ma possono accompagnare una terapia per aiutare l’organismo a sopportarla ed affrontarla al meglio.

Parlando invece di frutta, la nutrizionista Flachi sottolinea che per la prevenzione del tumore al colon è fondamentale mangiare frutta fresca contente vitamina c per aiutare il sistema immunitario come spremute d’arance, limoni, kiwi e melagrana.