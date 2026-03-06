Libero logo
Ira
Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Ceci, una coltivazione sulla Luna: non è più fantascienza

di
Libero logo
venerdì 6 marzo 2026
Ceci, una coltivazione sulla Luna: non è più fantascienza

2' di lettura

Sulla Luna si possono coltivare i ceci: un nuovo studio rivela come l'agricoltura extraterrestre non sia più fantascienza. La ricerca, pubblicata sulla rivista Scientific Reports, è stata condotta da un team dell'Università del Texas ad Austin e della Texas A&M University, che ha annunciato un risultato storico: la raccolta dei primi ceci coltivati in un terreno che simula lo strato superficiale lunare. Si tratta di una novità che fa della Luna non solo una destinazione, ma potenzialmente anche una risorsa per il sostentamento degli astronauti.

La scoperta, inoltre, può essere definita incredibile dal momento che la regolite lunare, cioè il sottile strato di polvere e frammenti rocciosi che ricopre il satellite, è un ambiente ostile. Non facile da coltivare, insomma. Si tratta del materiale "peggiore possibile", come l'ha definito la biologa spaziale Jess Atkin della Texas A&M University, un materiale tagliente, privo di sostanza organica e povero di nutrienti essenziali. Al contrario, presenta alte concentrazioni di metalli pesanti, tra cui alluminio e zinco, tossici per la maggior parte delle piante terrestri. 

Lattine vietate nei supermercati, sono cancerogene: ecco quali

L’Unione europea vara la stretta sulle lattine, in particolare su quelle che contengono Bisfenolo A, il Bpa: dal g...

La simulazione è avvenuta tramite l'utilizzo di una miscela di regolite simile a quella della Luna, basata sulla composizione chimica dei campioni riportati dalle missioni Apollo. A garantire il successo dell'esperimento, invece, è stata l'applicazione di tecniche di rigenerazione microbica tipiche della Terra. In questo modo, una polvere inerte è stata trasformata in un substrato vitale. Gli interventi biologici messi in essere sono stati due: il "Vermicompost", compost prodotto da lombrichi rossi durante la decomposizione di rifiuti organici; e i Funghi Micorrizici Arbuscolari, funghi benefici che hanno inoculato i semi di cece. 

Stupefacente il risultato di questi esperimenti, come si legge sul Messaggero: le piante di cece della varietà Myles sono cresciute con successo in miscele contenenti fino al 75% di suolo lunare. Anche se la crescita è stata lenta e con meno foglie rispetto a quanto accade alle piante coltivate sulla Terra, la presenza dei funghi ha esteso la loro vita di circa due settimane, permettendo così di arrivare alla produzione dei semi. Resta, tuttavia, un interrogativo: questi ceci sono sicuri da mangiare? Per ora non si sa, dal momento che gli scienziati devono ancora analizzare le piante cresciute in quel contesto per capire se i legumi abbiano assorbito concentrazioni pericolose di metalli pesanti.

Un'altra novità riguarda invece Marte: uno studio della Northumbria University ha dimostrato che alcuni microrganismi estremofili sono capaci di assorbire l'umidità direttamente dall'atmosfera marziana simulata, che è pari a circa il 34% di umidità relativa, per sopravvivere in un suolo sterile per periodi limitati. 

Ceci, gli effetti sul cuore: il meccanismo "miracoloso"

Piccoli, rotondi e dal sapore delicato, i ceci sono molto più di un semplice ingrediente per zuppe e hummus: sono...
tag
luna
ceci

Spettacolare NASA, le immagini del secondo test di rifornimento del razzo lunare

Salute a tavola Ceci, gli effetti sul cuore: il meccanismo "miracoloso"

Tra mito e scienza Dal paleolitico fino alle missioni: la Luna non smette di incantarci

ti potrebbero interessare

Il tofu non esiste: nemmeno Wikipedia sa spiegarti cosa sia

Il tofu non esiste: nemmeno Wikipedia sa spiegarti cosa sia

Disidratazione silenziosa, rischi enormi: ecco quali sono i segnali

Disidratazione silenziosa, rischi enormi: ecco quali sono i segnali

Paola Natali
Sordità, le proteine dell'udito: la scoperta che può cambiare tutto

Sordità, le proteine dell'udito: la scoperta che può cambiare tutto

Paola Natali
Obesità, svolta nelle cure

Obesità, svolta nelle cure