IA, cervelli collegati al computer: ecco le diagnosi automatiche

Non è più una prospettiva futuristica, ma una realtà già operativa. L’intelligenza artificiale sta entrando stabilmente negli ospedali, supportando diagnosi, ottimizzando processi e trasformando il lavoro dei medici. Ma, al di là dell’entusiasmo, i primi risultati raccontano una storia più complessa. A spiegarlo è Gianluigi Ballarani docente di digital marketing presso l’Università di Pavia : “L’intelligenza artificiale in medicina è uscita dalla fase delle promesse ed è entrata nella pratica quotidiana. Non è ancora una rivoluzione compiuta, ma è chiaramente una tecnologia operativa”. Oggi l’AI viene già utilizzata per leggere immagini radiologiche, suggerire percorsi clinici e automatizzare la documentazione.

Un caso emblematico è quello di Neuralink, fondata da Elon Musk. “Qui è importante essere precisi”, sottolinea Ballarani. “Neuralink non è intelligenza artificiale, ma un’interfaccia cervello-computer. È l’AI che rende il sistema utilizzabile, traducendo segnali neurali complessi in azioni comprensibili. Senza machine learning, quei segnali resterebbero rumore”. Grazie a queste tecnologie, un paziente affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica è riuscito a tornare a comunicare, controllando un computer con il pensiero. Il cambiamento più radicale riguarda il passaggio dal corpo alla mente. “L’intelligenza artificiale non si limita più ad analizzare immagini o dati clinici: entra nel processo che collega mente e linguaggio”, spiega Ballarani. “Un chip registra l’attività neurale e un sistema di machine learning la interpreta, trasformandola in testo o voce. In alcuni casi, la voce può essere ricostruita in modo simile a quella originale del paziente”.

Si tratta ancora di applicazioni sperimentali, ma che aprono scenari profondamente nuovi per la medicina. I risultati più solidi arrivano da ambiti ben definiti, come la radiologia. “L’AI funziona bene quando il problema è standardizzato, basato su immagini e ripetitivo. È il suo terreno ideale”, osserva Ballarani. Nello screening mammografico, studi su larga scala hanno mostrato un aumento significativo della capacità di individuare tumori. Anche nella diagnosi precoce dell’Alzheimer emergono risultati promettenti. Non tutte le applicazioni, però, confermano le aspettative. “La medicina non è solo analisi di immagini. È fatta di tempi organizzativi, risorse limitate, percorsi burocratici”, evidenzia Ballarani.

Uno studio pubblicato su Nature Medicine ha dimostrato che l’uso dell’AI nelle radiografie toraciche non ha ridotto i tempi di diagnosi del tumore al polmone. “L’intelligenza artificiale non elimina automaticamente questi vincoli. Se il sistema intorno non funziona, l’AI replica i limiti esistenti, non li risolve”. L’impatto più concreto oggi è meno visibile, ma più diffuso. “Stanno emergendo sistemi che ascoltano la visita, trascrivono automaticamente il colloquio e generano la cartella clinica senza che il medico debba digitare una parola”, spiega. “Il risultato è una riduzione del carico amministrativo e più tempo per il rapporto con il paziente. Invece di sostituire il medico, l’AI sta eliminando la parte del lavoro che lo allontana dal suo ruolo”.

L’AI sta entrando anche nella ricerca farmaceutica. “Permette una selezione più rapida dei bersagli e simulazioni più efficienti”, afferma Ballarani. Ma invita alla cautela: “Nessun farmaco scoperto con l’AI ha ancora completato con successo un trial di fase 3. L’accelerazione c’è nella ricerca iniziale, ma la prova definitiva resta da dimostrare”. Alla base di tutto ci sono i dati. “Senza cartelle cliniche digitali, imaging standardizzato e dati biologici, l’AI non può funzionare in modo efficace”, sottolinea.

In Europa il tema è al centro dell’European Health Data Space, mentre negli Stati Uniti la Food and Drug Administration sta definendo nuove regole. “Sta emergendo un nuovo modello, basato sulla sovranità del dato, in cui il paziente diventa proprietario attivo delle proprie informazioni”, aggiunge Ballarani, citando anche il progetto HUDI. “La questione diventa strategica: non chi sviluppa l’algoritmo migliore, ma chi controlla l’infrastruttura dei dati”. Il bilancio è chiaro: “L’intelligenza artificiale funziona in compiti specifici e ben definiti, fatica nei sistemi complessi, migliora l’efficienza più della cura diretta”. E conclude: “Non è una rivoluzione totale, almeno per ora. Ma è già una trasformazione profonda, che sta cambiando il modo in cui la medicina funziona e prende decisioni”.