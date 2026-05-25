Svolta contro le polmoniti e meningiti: cosa succede alle particelle del batterio

Una nuova ricerca pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences potrebbe aprire la strada a vaccini più efficaci contro lo pneumococco, uno dei batteri responsabili di polmoniti, meningiti e infezioni respiratorie potenzialmente gravi. Lo studio si concentra sulle cosiddette “particelle della membrana pneumococcica”, minuscoli frammenti rilasciati dal batterio Streptococcus pneumoniae. Secondo i ricercatori, queste particelle sarebbero in grado di stimolare una risposta immunitaria molto più ampia rispetto ai vaccini tradizionali, offrendo protezione contro diversi sierotipi del batterio.

Oggi i vaccini contro lo pneumococco funzionano prendendo di mira specifici sierotipi, cioè particolari varianti del batterio identificate in base alla loro capsula esterna. Il problema è che esistono oltre 100 sierotipi differenti e il batterio continua a evolversi. Questo significa che alcuni ceppi possono sfuggire alla protezione vaccinale. La nuova ricerca suggerisce invece un approccio diverso: stimolare il sistema immunitario contro componenti condivise da molti sierotipi, creando una protezione “universale” o comunque molto più estesa. Gli scienziati hanno osservato che le particelle della membrana pneumococcica attivano sia l’immunità umorale , cioè la produzione di anticorpi, sia l’immunità cellulare, che coinvolge direttamente le cellule del sistema immunitario nella distruzione dei patogeni.

Nei modelli sperimentali analizzati, questa risposta immunitaria ha mostrato la capacità di ridurre la colonizzazione pneumococcica, cioè la presenza del batterio nelle vie respiratorie superiori. È un risultato importante perché la colonizzazione rappresenta spesso il primo passo verso infezioni più serie e favorisce anche la trasmissione tra persone. Ridurre la capacità del batterio di “insediarsi” nel naso e nella gola potrebbe quindi limitare non solo la malattia, ma anche la diffusione dello pneumococco nella popolazione.

Secondo gli autori dello studio, uno degli aspetti più promettenti è che la protezione osservata sembra essere indipendente dal sierotipo. Questo potrebbe superare uno dei principali limiti degli attuali vaccini, che devono essere aggiornati o ampliati per coprire nuovi ceppi emergenti. La ricerca arriva in un momento particolarmente importante. Nonostante i vaccini abbiano ridotto drasticamente i casi più gravi negli ultimi anni, lo pneumococco continua a rappresentare una minaccia globale, soprattutto per bambini piccoli, anziani e persone immunodepresse. L’Organizzazione Mondiale della Sanità considera infatti le infezioni pneumococciche tra le principali cause di morte prevenibili da vaccino nei bambini sotto i cinque anni.

Gli studiosi precisano che saranno necessari ulteriori studi clinici per verificare sicurezza ed efficacia nell’uomo, ma i risultati ottenuti finora indicano una possibile nuova generazione di vaccini più flessibili e duraturi. In altre parole, invece di inseguire continuamente le mutazioni del batterio, la scienza potrebbe aver trovato un modo per colpirne i punti deboli comuni.