Hantavirus, una nuova pandemia? Sotto sotto i compagni fremono

Forse Freud redivivo ci confermerebbe quella che è per noi più di una impressione: a sinistra, c’è una nostalgia canaglia dei tempi del coronavirus. C’è, in particolare, il fascino perverso dell’emergenza, o meglio delle politiche emergenziali che, senza andare troppo per il sottile, vengono messe all’opera in certe occasioni.

L’emergenza infatti impone una sospensione delle regole di convivenza e addirittura sospende i diritti costituzionali, così permettendo a chi la governa di plasmare la società secondo i propri ideali di purezza, giustizia, uguaglianza. L’ingegneria sociale, o se preferite il costruttivismo, resta nel dna della sinistra, anche di quella post-comunista. L’esperienza del Covid dovrebbe insegnarci, per il futuro, ad essere più cauti, ad agire con più discernimento, a non commettere certi errori di prepotenza legislativa risultati inefficaci oltre che illiberali.

L’attuale governo ha promesso questo ai propri elettori sin dal programma elettorale con cui è stata votata. E, soprattutto, ha nominato una Commissione d’inchiesta sulla gestione della passata pandemia che ogni giorno che passa ci fa scoprire qualcosa di inatteso sui vaccini e sulla irrazionalità delle politiche imposteci. Presentateci, fra l’altro, come basate su “dati scientifici”, ma che tali non erano. Vogliamo ricominciare? È bastata la notizia che a bordo della nave da crociera Mv Hondius sia in corso un focolaio di Hantavirus, una grave e contagiosa malattia che colpisce le vie respiratiorie e che in una percentuale del dieci per cento porta alla morte, per mettere in moto una vera e propria macchina da guerra allarmistica da parte della sinistra. Non solo in Italia, ma anche in Spagna. Nel cui territorio sono le Isole Canarie ove la nave ha attrac cato.

In questo contesto, a cui fa da sottofondo una pletora di virologi già mediaticamente di nuovo attivi, le capigruppo nella commissione per gli affari sociali della Camera dei deputati del Partito Democratico e dei Cinque Stelle, le onorevoli Ilenia Malavasi e Marianna Ricciardi, hanno chiesto al governo di riferire presto in aula su quella che per loro è una «situazione delicata». Ciò nonostante tutti gli esperti invitino alla calma e ritengano molto basso il rischio di una nuova pandemia. Sia ben chiaro, la prudenza non è mai troppa e fanno bene le autorità a monitorare la situazione sanitaria e a tenersi pronti per ogni evenienza. Direi, in generale piuttosto che per questo caso. Ma una cosa è monitorare e prepararsi, altra passare subito all’attuazione di dubbie politiche di contenimento, ovvero in definitiva di controllo e sorveglianza, come sembrerebbero paventare i giornali e i politici di sinistra. A cosa ci si riferisce quando, nella nota del Pd, si dice che «dobbiamo capire quali interventi il governo intenda intraprendere perché il virus resti delimitato e i contagi non si estendano ulteriormente»?.

Ci si vuole forse già chiudere tutti e isolare? Si vuole ricominciare con la giostra dei divieti, spesso senza senso, impedendoci in sostanza di fare una vita “normale”? Domande più che lecite, dopo le passate esperienze. Non bisogna poi dimenticare che gli allarmismi dovrebbero essere maneggiati con molta cura e cautela da chi fa politica, soprattutto quando l’allarme non è suffragato dagli esperti più seri. Essi hanno infatti conseguenze: sono pericolosi e generano gravi fratture nel tessuto sociale. Che la gestione della passata pandemia ci sia da lezione e monito, non per come è stata malamente gestita ma per non commettere più certi errori nel caso in cui se ne ripresentasse malauguratamente l’occasione.