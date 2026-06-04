L'Intelligenza artificiale riporta in vita i personaggi che hanno fatto la storia

Chiudete i manuali scolastici e lasciate stare i vecchi documentari di History Channel. Aprite invece TikTok o Instagram, fate partire lo scroll e preparatevi ad accendere la macchina del tempo in versione HD. Giulio Cesare non è più una statua di marmo o un capitolo da studiare per l’interrogazione; ora entra in Senato in formato 16:9, lancia un’occhiata magnetica dritta in camera e aspetta i pugnali dei cospiratori. La storia oggi si vive in diretta: l’intelligenza artificiale ha preso i pesi massimi del passato come il dittatore romano, Napoleone Bonaparte o Nikola Tesla e li ha trasformati in vere e proprie star da reel, con facce iperrealistiche, voci sintetizzate che sembrano umane e quel brivido negli occhi un attimo prima che il destino si compia. La nuova tendenza pop del web si chiama proprio “viaggiatori del tempo artificiali”, una scuderia di finti blogger digitali creati dai software che stanno facendo numeri pazzeschi sui social. Funzionano come se qualcuno avesse attivato una diretta streaming da Roma antica, dalla Londra dei Tudor o dai corridoi del Titanic.

Il fenomeno del momento è “Chloe VS History”, una vlogger virtuale che si fa i selfie tra le strade di Pompei o sul transatlantico più famoso del mondo, portando a casa 610.000 follower su Instagram e 15 milioni di visualizzazioni su YouTube. Un format che è diventato un tormentone, imitato da canali come “Janella Through Time”, che viaggia tra i vichinghi, la Gerusalemme antica e l’Amsterdam del Secolo d'oro, o “Nova VS History”, che mescola passato e fantascienza distopica. Questa rivoluzione non è solo un trucco tecnologico, ma un modo tutto nuovo di raccontare. Le grandi vicende escono dai libri e diventano clip brevi, emotive, ad alto impatto visivo. I nuovi modelli generativi di intelligenza artificiale come Veo di Google DeepMind o Runway fanno paura per quanto sono realistici: controllano i movimenti della scena, sincronizzano l’audio alla perfezione e muovono la telecamera virtuale mantenendo i volti sempre uguali e coerenti.