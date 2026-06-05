Stazione spaziale internazionale, astronauti in pericolo: "Perdita d'aria nella sezione russa"

Emergenza e ore d'angoscia nello spazio profondo. L'Agenzia spaziale americana Nasa ha lanciato l'allarme per una perdita d'aria nella sezione russa della Stazione spaziale internazionale (Iss).

A quanto riporta il Guardian, la Nasa ha annunciato di avere ordinato agli astronauti di mettersi al riparo nella loro navicella e prepararsi per una possibile evacuazione, mentre l'equipaggio russo tenta di riparare la falla.

"Il tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, presenta da tempo crepe e perdite, che Roscosmos ha cercato finora di mitigare il più possibile", si legge in un post della portavoce della Nasa Bethany Stevens.

"A seguito di nuove perdite, Roscosmos ha deciso di procedere con un'operazione di riparazione più estesa venerdì 5 giugno. Per estrema cautela, la Nasa ha ordinato a tutti e quattro i membri della missione SpaceX Crew-12 dell'agenzia e all'astronauta della Nasa Chris Williams di adottare misure di sicurezza rafforzate all'interno della navicella Dragon mentre sono in corso le riparazioni", ha aggiunto Stevens.

Dopo qualche minuto, dalla Nasa arriva un'altra comunicazione: "Roscosmos ha sospeso i lavori di riparazione strutturale di venerdì all'interno del tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, mentre vengono valutate ulteriori misurazioni e dati. In considerazione di questo sviluppo, la NASA ha istruito i membri dell'equipaggio all'interno della navicella Dragon di porre fine alle procedure di 'rifugio sicuro' (Safe haven in inglese, ndr) e di tornare alle operazioni pianificate a bordo della Stazione spaziale internazionale. Attendiamo con interesse di collaborare con Roscosmos per un approccio congiunto volto a risolvere le perdite".

Quattro degli astronauti a cui era stato ordinato di prepararsi a una possibile evacuazione fanno parte della missione SpaceX Crew-12 della NASA, mentre l'americano Chris Williams è sulla Iss da 190 giorni insieme ai cosmonauti di Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov e Sergey Mikayev, come si legge sul sistema di tracciamento in tempo reale issinfo.net. I componenti della missione Crew-12 targata NASA e SpaceX sono gli americani Jessica Meir e Jack Hathaway, l'astronauta francese Sophie Adenot dell'Agenzia Spaziale Europea e il cosmonauta russo di Roscosmos Andrey Fedyaev. Sono in orbita da febbraio.