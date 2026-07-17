Tumore al pancreas, ecco il vaccino per prevenirlo: positivi i primi test sull’uomo

Un vaccino sperimentale contro il cancro al pancreas, chiamato mKras-Vax, ha mostrato risultati promettenti in uno studio di fase 1 condotto negli Stati Uniti dai ricercatori del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. Il vaccino è progettato per colpire le mutazioni del gene Kras, presenti nella maggior parte dei tumori pancreatici e delle lesioni precancerose.

Lo studio ha coinvolto 20 persone ad alto rischio di sviluppare adenocarcinoma duttale pancreatico, per predisposizione genetica o presenza di anomalie pancreatiche. Dopo quattro dosi di vaccino somministrate in 13 settimane, il 90% dei partecipanti ha sviluppato una forte risposta immunitaria contro le cellule con mutazioni Kras. Le cellule T specifiche sono rimaste attive nel tempo e, dopo un follow-up medio di 16,5 mesi, nessun partecipante ha sviluppato un tumore al pancreas.