Il Leone di Peugeot approda sul "red carpet" di Venezia

Il Leone di Peugeot arriva sul red carpet di Venezia. Il marchio francese debutta infatti come sponsor ufficiale automotive della Mostra internazionale d’arte cinematografica della Biennale, inaugurando con l’83esima edizione del festival un accordo triennale che accompagnerà la manifestazione fino al 2028. Una presenza che, però, va oltre la semplice passerella: dietro la partnership con la mostra di Venezia c’è la volontà del gruppo Peugeot di fare del cinema un nuovo territorio di espressione, mettendo insieme automobile, design, tecnologia ed emozione. A rendere concreto l'impegno del marchio è innanzitutto la presenza al Lido. Peugeot mette a disposizione una flotta di 40 vetture per accompagnare registi, attori, talenti e ospiti durante la manifestazione, mentre una vettura del Leone sarà presente sul tappeto rosso per tutta la durata del festival. Davanti al Palazzo del Cinema trova inoltre spazio la Concept Peugeot Polygon, che porta nel cuore della Mostra una delle espressioni più recenti della direzione stilistica e tecnologica del brand. Ma la presenza a Venezia è soprattutto il punto di arrivo, almeno per il momento, di una strategia internazionale che punta a rafforzare il legame tra Peugeot e il mondo cinematografico.

INNOVAZIONE E CREATIVITÀ

Il cinema, del resto, possiede molti degli ingredienti con cui il marchio francese vuole raccontarsi: stile, movimento, innovazione, creatività e, soprattutto, capacità di suscitare emozioni. Il progetto prende forma attraverso due iniziative complementari: la collaborazione con Alessandro Borghi, scelto come nuovo ambassador del brand in Italia, e il Peugeot Award, il riconoscimento pensato per valorizzare registi e opere capaci di generare emozione attraverso il linguaggio del grande schermo. Da qui nasce “The Lion Takes the Stage”, la piattaforma attraverso cui Peugeot ha deciso di «costruire una presenza continuativa nel mondo cinematografico come spiega Antonella Bruno, managing director di Stellantis -, capace di valorizzare il talento, le storie e la capacità del brand di interpretare la mobilità come esperienza emotiva, oltre che automobilistica». Borghi rappresenta dunque uno dei volti attraverso cui Peugeot intende raccontare questo nuovo posizionamento. La scelta dell'attore si inserisce però in un'operazione più ampia, che punta a dare continuità alla presenza del marchio nel settore e a trasformare la sponsorizzazione in un progetto con contenuti propri. È il caso del Peugeot Award, realizzato con il coinvolgimento dell’Associazione Italiana Registi (AIR3).

SOSTEGNO AI TALENTI

Il riconoscimento prevede per il vincitore una statuetta e un contributo destinato allo sviluppo di un progetto successivo, con l'obiettivo di offrire un sostegno concreto ai talenti emergenti. Non soltanto, quindi, visibilità sul red carpet, ma anche un investimento sulla capacità di creare nuove storie. «Il cinema, arte dell’emozione per eccellenza, offre a Peugeot un contesto privilegiato per condividere un’idea di piacere che attraversa la guida, il viaggio e l’esperienza culturale», è la logica alla base dell'iniziativa. Un filo conduttore che il marchio riassume nella filosofia “Motion Meets Emotion”: il movimento dell'automobile incontra quello delle immagini e, in entrambi i casi, è l'emozione a dare significato all'esperienza. Con il debutto al Lido, il Leone punta quindi a consolidare una presenza che non sia legata a un singolo evento, ma diventi parte stabile del modo in cui il marchio racconta se stesso, i propri prodotti e la propria idea di mobilità.