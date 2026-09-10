Nicola Fratoianni, "elenchi almeno 3 punti": la risposta con cui si copre di ridicolo

"Quali sono le cose che hanno in comune le forze del campo largo? Le cose che abbiamo in comune sono 4850": così, citando Daniele Silvestri, ha risposto la leader del Pd Elly Schlein durante la festa di Avs. Per poi aggiungere: "Lo capisco che è importante discutere sulle tre su cui c'è ancora una differenza nelle votazioni e nelle nostre idee, però non perdiamo mai neanche la dimensione, per non fare il favore di una destra che racconta noi divisi quando vota in tre modi diversi in Europa, quando stanno litigando perché Salvini dà ragione a me sugli exraprofitti delle società energetiche e Tajani dice che è una parolaccia e la presidente Meloni per non sbagliare tace".

Del tema si è discusso nello studio di Omnibus, su La7. Tra gli ospiti il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, a cui è stato chiesto di elencare almeno tre delle cose in comune tra le forze del campo largo. E lui ha risposto: "Salario minimo, riduzione del lavoro a parità di salario, due leggi presentate insieme. La terza, a prima firma di Schlein, è quella sul congedo paritario". Poi addirittura ha aggiunto: "E potrei continuare... La legge per vietare finalmente il commercio indecente con le colonie illegali in Israele, che abbiamo calendarizzato ieri in commissione Esteri, presentata unitariamente dai leader del centrosinistra".