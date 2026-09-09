Martinez, Chivu sbotta dopo Real-Inter: "Ma perché dovete nominarlo?"

L'errore c'è stato, pesante e impossibile da nascondere. Ma per Cristian Chivu non è quello il punto. Il tecnico dell'Inter, dopo il 2-1 incassato al Bernabeu contro il Real Madrid, sceglie di difendere Josep Martinez e soprattutto ciò che il portiere ha fatto dopo la clamorosa leggerezza che ha portato al raddoppio di Valverde. Una posizione netta, che sposta l'attenzione dalla papera alla reazione del numero uno nerazzurro. "Ma perché dovete nominarlo? A me interessa la reazione, Pepo ha avuto una reazione di alto livello, ha fatto salvataggi importanti. Mi interessa la reazione, l'orgoglio, la personalità. Mi interessa quello". Parole che raccontano bene la filosofia dell'allenatore, deciso a non trasformare un singolo episodio nel giudizio sull'intera prestazione del portiere.

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Martinez, dopo aver regalato al Real il 2-0 tentando un dribbling su Valverde nella propria area, si è infatti riscattato con alcuni interventi decisivi, soprattutto nel finale del primo tempo. Una risposta che Chivu considera molto più significativa dell'errore iniziale. "Non sono arrabbiato per niente, sono felice della mia squadra, del coraggio, della personalità. Gli errori fanno parte del gioco, mi interessa la reazione, come si sta in campo, come ci si crede fino in fondo. Direi una buona prestazione, cercare di essere dominanti al Bernabeu mi rende felice e ottimista per il futuro”.

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Poi il tecnico dedica una battuta anche a Carlos Augusto, costretto al cambio per la stanchezza, e a Andy Diouf, protagonista di una prova di personalità: "Sono contento di entrambi gli esterni. Carlos Augusto ha messo in difficoltà Denzel e Andy secondo me ha fatto una partita veramente importante contro uno dei migliori terzini al mondo”. Infine, il pensiero va a Mourinho: "Voglio un bene della Madonna a Mourinho, per la fiducia che mi ha dato in momenti difficili anche umanamente. Gli voglio un sacco di bene, gli auguro al meglio per questa nuova avventura”.