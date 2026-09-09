La smart tv che registra le tue conversazioni a schermo spento: il noto marchio sotto accusa

È allarme tra le smart tv. Un'indagine indipendente ha scoperto che alcuni televisori intelligenti prodotti da Lg potrebbero registrare le conversazioni delle persone in casa. A dimostralo alcuni ricercatori del canale YouTube "Gamers Nexus", insieme ad altri esperti di sicurezza informatica. Questi ultimi hanno provato che i microfoni e le telecamere delle tv restano in funzione anche quando lo schermo è spento o in modalità di riposo. Così i file audio vengono memorizzati dal dispositivo e inviati all'azienda tramite internet.
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E se la tv viene scollegata dalla rete? In questo caso il televisore salva i dati al suo interno e li condivide quando la connessione viene ripristinata. Al quotidiano britannico Times, alcuni esperti di diritto tecnologico hanno spiegato che rendere le case luoghi sorvegliati è ormai una pratica molto comune tra tutti i grandi produttori di televisori moderni. "Pur essendo inquietante, questo non sorprende: ci preoccupiamo da tempo delle capacità di ascolto delle smart tv", ammette Paul Bernal, professore di diritto dell'informazione al media. "È sempre stato un disastro annunciato".
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Ma l'audio non è tutto. Oltre a registrare i suoni, i televisori di Lg oggetto dell'indagine analizzano le reti Wi-Fi domestiche, per individuare quali altri dispositivi, come telefoni cellulari od orologi smart, sono collegati, per creare un profilo della famiglia. Una prassi non solo di Lg, visto che il sistema viene utilizzato anche da altri marchi. I test hanno oltretutto rivelato che, dopo aver dato un normale comando vocale alla tv, il microfono resta acceso di nascosto per altri 10 o 15 secondi, registrando così tutte le parole dette nella stanza. Per i ricercatori, le informazioni raccolte vengono gestite da Lg Ad Solutions, il reparto che si occupa di pubblicità per l'azienda. Il problema comunque rimane, visto che lo studio ha rilevato dei problemi di sicurezza nel software che potrebbero facilitare l'intrusione degli hacker.