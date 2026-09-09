La smart tv che registra le tue conversazioni a schermo spento: il noto marchio sotto accusa

È allarme tra le smart tv. Un'indagine indipendente ha scoperto che alcuni televisori intelligenti prodotti da Lg potrebbero registrare le conversazioni delle persone in casa. A dimostralo alcuni ricercatori del canale YouTube "Gamers Nexus", insieme ad altri esperti di sicurezza informatica. Questi ultimi hanno provato che i microfoni e le telecamere delle tv restano in funzione anche quando lo schermo è spento o in modalità di riposo. Così i file audio vengono memorizzati dal dispositivo e inviati all'azienda tramite internet.

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E se la tv viene scollegata dalla rete? In questo caso il televisore salva i dati al suo interno e li condivide quando la connessione viene ripristinata. Al quotidiano britannico Times, alcuni esperti di diritto tecnologico hanno spiegato che rendere le case luoghi sorvegliati è ormai una pratica molto comune tra tutti i grandi produttori di televisori moderni. "Pur essendo inquietante, questo non sorprende: ci preoccupiamo da tempo delle capacità di ascolto delle smart tv", ammette Paul Bernal, professore di diritto dell'informazione al media. "È sempre stato un disastro annunciato".

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