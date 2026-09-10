4 di Sera, gli operai umiliano la sinistra: "Vi siete chiesti perché?"

"La sinistra non risponde alle esigenze della classe operaia? È vero che molti degli operai si stanno spostando verso destra, come è successo in Germania?": questa la domanda posta a un rappresentante degli operai nello studio di 4 di Sera su Rete 4. "In realtà in Italia è già successo qualche anno fa - la risposta -. Io credo che i lavoratori non appartengono né alla destra né alla sinistra, i lavoratori sono persone libere che giudicano la politica in base alla propria vita concreta. Certo che la sinistra si deve interrogare, si deve interrogare sul perché una parte del mondo del lavoro non si sente più rappresentata, ma anche la destra, che ha accolto il consenso dei lavoratori, deve essere in grado di tutelarli. Noi come Uil abbiamo riconosciuto il merito al governo per i passi che sono stati fatti, a partire dalla detassazione degli aumenti contrattuali".

Sul tema, poi, è stato interpellato anche Pier Luigi Bersani, a cui è stato chiesto: "Tra chi ha votato a favore dell'AfD c'è soprattutto una maggioranza di operai, secondo lei la sinistra oggi in Germania ma anche in Italia fa fatica a rispondere alle esigenze delle classi più deboli?". "Sì, tutto lo schieramento democratico fa fatica, non è che gli operai ce li ha in tasca la sinistra, gli operai sono persone che possono avere degli elementi di rifiuto anche giustificati spesso, e che possono essere dentro a delle ondate culturali, di mentalità, a cui bisogna reagire", ha risposto.

Poi ha aggiunto: "Però la sinistra deve fare il suo e riprendere i contatti con la vita comune dei cittadini, che siano operai o no. Ma qui c'è anche un problema dei liberali, con questo nero che arriva, non è che si può essere liberali solo nel chiedere sgravi fiscali. Qui c'è in gioco Montesquieu, non si può dare via Montesquieu per uno sgravio fiscale. Parliamo sempre della sconfitta della sinistra in questi anni, ok, ma ci sono altri sconfitti che devono reagire, perché noi abbiamo una Costituzione che ha dei fondamentali principi liberali dentro ai quali c'è un'idea di emancipazione sociale".