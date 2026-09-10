Inter, il piano di Marotta per sfondare in Europa: comprare un altro club

L’Inter ha un piano per crescere in Europa: acquistare un club. Come riportato sui principali media nazionali, compreso Il Corriere della Sera, l’idea del gruppo nerazzurro è guardare oltre i confini italiani per costruire un nuovo percorso di sviluppo dei giovani, soprattutto quelli dell’Under 23.

Nel mirino ci sarebbe una società di prima divisione in Belgio, Olanda o Portogallo, oppure una squadra di seconda serie spagnola. La strategia nasce anche dalle difficoltà e dai tempi necessari per portare la seconda squadra dalla Serie C alla Serie B. Comprare un club già inserito in un campionato competitivo permetterebbe invece di creare uno sbocco naturale per i talenti cresciuti ad Appiano, seguendo un modello ormai diffuso nel calcio europeo.

Il Chelsea, per esempio, controlla lo Strasburgo, mentre il City ha costruito una rete internazionale che comprende anche il Palermo. Il Monaco gestisce il Cercle Brugge, in Belgio, mentre l’Udinese da anni ha legami societari con il Watford. L’investimento previsto dall’Inter sarebbe compreso tra i 25 e i 40 milioni di euro, una cifra che rientra nei parametri utilizzati da Oaktree nelle ultime stagioni.