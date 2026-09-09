Rafa Leao si presenta al Galatasaray: le parole che fanno infuriare i milanisti

"Ringrazio il Galatasaray, per tutto l’impegno che hanno messo nel trasferimento. Mi cercavano da due mesi. Ho sempre creduto nel Galatasaray e sono venuto qui. Mi hanno dato la possibilità di tornare a giocare in Champions League . I tifosi del Galatasaray sono incredibili", ha sibilato Leao.

A dieci giorni dall'addio al Milan , destinazione Galatasaray , Rafa Leao parla in conferenza stampa e punge ancora i rossoneri. Parole, per usare un eufemismo, non gradite dalla tifoseria del Milan. Il portoghese parla alla vigilia della sfida di Champions League contro il "suo" Sporting Lisbona , l'attaccante ha parlato del suo arrivo a Istanbul, indugiando in particolare sull'atteggiamento del club turco durante la trattativa. Un racconto che, inevitabilmente, è risultato una stoccata alla sua ex società.

Era nell'aria, ma ora è ufficiale. Rafa Leao ha accettato la proposta del Galatasaray e si trasferirà ...

Rafa ha poi parlato del suo impiego tattico, mostrando disponibilità nei confronti del nuovo mister: "In ogni posizione mi sento a mio agio. La cosa più importante è poter essere d'aiuto. Sono venuto qui per aiutare la squadra. Qualsiasi posizione va bene, per me non fa differenza."

Sul piano fisico, il portoghese ha offerto rassicurazioni: "Dal punto di vista della forma fisica sto bene. Ho avuto un piccolo infortunio, l'ho superato due settimane fa e ora sono tornato. Lo staff del Galatasaray mi ha aiutato a rientrare rapidamente. Sono pronto per domani. Se sarò titolare? Questo non lo so", conclude Rafa Leao con una risata.