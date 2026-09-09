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Alessandro Di Battista

Rafa Leao si presenta al Galatasaray: le parole che fanno infuriare i milanisti

mercoledì 9 settembre 2026
Rafa Leao si presenta al Galatasaray: le parole che fanno infuriare i milanisti

1' di lettura

A dieci giorni dall'addio al Milan, destinazione Galatasaray, Rafa Leao parla in conferenza stampa e punge ancora i rossoneri. Parole, per usare un eufemismo, non gradite dalla tifoseria del Milan. Il portoghese parla alla vigilia della sfida di Champions League contro il "suo" Sporting Lisbona, l'attaccante ha parlato del suo arrivo a Istanbul, indugiando in particolare sull'atteggiamento del club turco durante la trattativa. Un racconto che, inevitabilmente, è risultato una stoccata alla sua ex società.

"Ringrazio il Galatasaray, per tutto l’impegno che hanno messo nel trasferimento. Mi cercavano da due mesi. Ho sempre creduto nel Galatasaray e sono venuto qui. Mi hanno dato la possibilità di tornare a giocare in Champions League. I tifosi del Galatasaray sono incredibili", ha sibilato Leao.

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Rafa ha poi parlato del suo impiego tattico, mostrando disponibilità nei confronti del nuovo mister: "In ogni posizione mi sento a mio agio. La cosa più importante è poter essere d'aiuto. Sono venuto qui per aiutare la squadra. Qualsiasi posizione va bene, per me non fa differenza."

Sul piano fisico, il portoghese ha offerto rassicurazioni: "Dal punto di vista della forma fisica sto bene. Ho avuto un piccolo infortunio, l'ho superato due settimane fa e ora sono tornato. Lo staff del Galatasaray mi ha aiutato a rientrare rapidamente. Sono pronto per domani. Se sarò titolare? Questo non lo so", conclude Rafa Leao con una risata.

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