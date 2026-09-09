Real-Inter, "eccola là...": Fabio Caressa umilia Martinez in diretta

Un dribbling di troppo, nel posto peggiore possibile. Josep Martinez si prende un rischio enorme e lo paga carissimo: al Bernabeu, contro il Real Madrid, il portiere dell'Inter prova a uscire palla al piede invece di liberarsi della sfera e spalanca la porta al raddoppio di Valverde. Un errore di presunzione che gela i nerazzurri proprio mentre la squadra di Chivu stava giocando con personalità e mettendo in difficoltà i padroni di casa.

L'Inter era partita fortissimo, ma dopo poco più di venti minuti si ritrova sotto di due reti. La prima nasce da una leggerezza della retroguardia, la seconda è invece tutta da attribuire a Martinez. Pavard gli affida il pallone con un passaggio orizzontale, il portiere spagnolo vede arrivare Valverde e, anziché spazzare, decide di tentare lo slalom. L'uruguaiano non abbocca, gli porta via il pallone e deposita in rete.

Un'autentica mazzata, anche per il modo in cui arriva. Martinez si morde la maglia, resta per qualche secondo incredulo e poi prova a scuotere i compagni. La serata, però, resterà inevitabilmente segnata da quella giocata. Eppure il portiere avrà modo di riscattarsi più avanti, con diversi interventi importanti, compreso quello che nega a Bellingham una rete che sembrava già fatta.

In telecronaca Fabio Caressa non nasconde lo stupore davanti alla scelta del numero uno nerazzurro. Il commentatore di Sky sottolinea immediatamente la leggerezza commessa in uno stadio come il Santiago Bernabeu: "Eccola là. Paperaccia di Martinez e Valverde fa 2-0. L’Inter si è e segnata due gol da sola. Due regali clamorosi. Vabbè ma sei al Santiago Bernaebu ma non fare il dribbling abbi pazienza. Ma il dribbling del portiere al Santiago Bernaebu…". Il punto è proprio questo: in una sfida di Champions contro il Real Madrid, ogni dettaglio può diventare decisivo. Martinez aveva la possibilità di allontanare il pallone senza correre rischi, ma ha scelto la giocata più complicata. Valverde ha letto tutto in anticipo e lo ha punito.

Caressa rincara poi la dose, soffermandosi anche sulla gestione tecnica del pallone: "Ma poi brutto proprio. Dai, anche di prima se non ti fidi. La controlla male e poi fa una roba inguardabile, inguardabile Martinez”. Per il portiere dell'Inter, alla seconda presenza in Champions e alla prima da nerazzurro nella competizione, un debutto destinato a restare nella memoria. Non certo per il motivo che avrebbe voluto.