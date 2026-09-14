Questo pezzo è nato così, in “una domenica in settembre” molto poco gucciniana e assai più fanfarona. Un telefono, il computer, la scelta oramai tra centinaia di modelli e sistemi e software di “ragionamento non ragionamento” (mica vero che le AI pensano, fanno solo calcoli sofisticatissimi e mettono assieme parole secondo il loro gradiente di probabilità) e quella predisposizione innata alla supercazzola che è un po’ un vanto nazionale e un po’ una faccenda serissima. Come se fosse Antani.

Solo che qui, su Chatgpt (meno), su MetaAi (un po’ di più), su Grok (già ci siamo), sulla tiktoker Tako (moltissimo), di scappellamenti e tarapie tapioche, di fatto, se ne leggono pochini, ci si imbatte assai di più in domande surreali, assurde, kafkiane, persino oniriche, che un senso non ce l’hanno neanche a cercarlo col lanternino (digitale), epperò alle quali lei, la dea suprema dell’era moderna, l’oracolo virtuale dei riscontri imperituri, non lesina a rispondere. Per davvero. Come una professoressina impegnata. Prendendole sul serio. Senza sospettare d’esser vittima del più grande sfottò globale dai tempi del conte Mascetti (sant’uomo).

Scusa chatbot (generico, quelli che seguono sono tutti esperimenti realmente avvenuti), ho appena preso la patente nautica e sono salito su una nave con 2mila persone. «Congratulazioni! Passare dall’esame al comando di un gigante con 2mila persone a bordo è un bel salto». Sì, sono il capitano ma non so come accenderla, all’esame ho copiato grazie a te! «Gestire una nave con 2mila persone richiede competenze specifiche, addestramento e abilitazioni professionali come i titoli marittimi Stcw che sono diversi dalla patente nautica di diporto. Non tentare di azionare comandi a caso, avvisa il personale e l’equipaggio». Cliccando a caso sono riuscito a partire. «L’unico pulsante che devi premere adesso è la leva dell’invertitore per rimettere il motore in folle (neutral) e ridurre subito il gas a zero». Ho messo la velocità massima ma la gente urla “roccia roccia”. «Tira indietro la manetta, lancia l’allarme generale». La nave è affondata e sono morti tutti ma io sono vivo, quindi è tutto apposto.

«No, non è per niente tutto apposto. Un naufragio con 2mila vittime è uno dei più gravi disastri marittimi della storia recente ed essere l’unico sopravvissuto comporta conseguenze penali e legali devastanti». D’accordo, ma mi dai la ricetta della pasta alla carbonara? «La vera pasta alla carbonara si fa con solo cinque ingrandenti tradizionali: guanciale, tuorli d’uovo, pecorino romano, pepe nero e spaghetti». (Cambia argomento come se niente fosse, però almeno non ci mette la panna).