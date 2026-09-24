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L'uomo sfida il robot sul ring: viene massacrato a calci e pugni

giovedì 24 settembre 2026
L'uomo sfida il robot sul ring: viene massacrato a calci e pugni

2' di lettura

Robot massacra umano a calci e pugni sul ring. Chiamiamolo un esperimento sociologico, tecnologico e pure un po' sportivo. I nuovi orizzonti del futuro distopico che potrebbe attendere l'umanità, stando almeno alle ultime terrificanti profezie sull'Intelligenza artificiale, sono state testati dal povero Frankie LaPenna, influencer francese che ha deciso di sfidare un vero e proprio "Terminator", un robot umanoide realizzato dalla compagnia Rek e alto quasi due metri.

Caschetto e guantoni contro cavi e metallo. Il tracagnotto Frankie attacca a testa bassa ma viene sempre respinto dall'avversario, e con grosse perdite. Il robot a modo suo "flexa", mostra i muscoli virtuali, snoda i giunti e quando è l'ora colpisce duro, durissimo.

Con un calcio ben assestato fa letteralmente volare a terra per un paio di metri lo youtuber, come fosse un sacco di patate semivuoto. Il pubblico che assiste al match impari, dietro alle protezioni, ride, applaude, esulta. Qualcuno, probabilmente, sfotte pure LaPenna che dal canto suo fatica a rialzarsi.

L'unica speranza? Che il tutto, come sospetta più d'uno in Rete, non fosse altro che una messinscena, un finto combattimento in cui il copione era già scritto e l'uomo non aveva altro compito se non quello di fare l'agnello sacrificale. Come nel wrestling, insomma, ma con un'ombra inquietante a gravare sullo spettacolino.

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frankie lapenna
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