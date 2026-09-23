Tumore al Colon, attenzione al grasso nel fegato: può cambiare il destino delle metastasi

Il grasso presente nel fegato potrebbe avere un ruolo nel modo in cui il tumore del colon-retto si diffonde e progredisce. È quanto emerge da una ricerca pubblicata su Nature, che ha analizzato il comportamento delle metastasi epatiche nei pazienti con tumore colorettale avanzato. In circa la metà delle persone colpite dal tumore, le cellule malate riescono infatti a raggiungere altri organi e il fegato è uno dei principali bersagli.

Secondo lo studio, non tutte le metastasi epatiche si comportano allo stesso modo. I ricercatori hanno individuato una forma di metastasi associata a una maggiore presenza di grasso nel tessuto del fegato e collegata a una prognosi meno favorevole. Il risultato suggerisce che a influenzare l'andamento della malattia non siano soltanto le caratteristiche delle cellule tumorali, ma anche quelle dell'organo nel quale le metastasi arrivano e cercano di crescere.

Il fegato, quindi, potrebbe avere un ruolo più importante di quanto si pensasse nel favorire o ostacolare la progressione del tumore. La presenza di grasso potrebbe creare un ambiente particolarmente favorevole alla crescita delle cellule metastatiche, anche se gli autori sottolineano la necessità di ulteriori studi per chiarire esattamente i meccanismi coinvolti.

La scoperta potrebbe avere conseguenze anche sul modo in cui viene valutato il rischio dei pazienti. Conoscere le caratteristiche del fegato e del tessuto che circonda la metastasi potrebbe infatti aiutare, in futuro, a individuare le persone più esposte a una progressione della malattia e a scegliere trattamenti più mirati. Non significa però che avere il fegato grasso determini automaticamente un peggioramento del tumore, lo studio mette in evidenza un'associazione tra determinate caratteristiche del tessuto epatico e una forma di metastasi con prognosi negativa, ma saranno necessarie altre ricerche per capire quanto questo fattore contribuisca direttamente alla crescita del tumore. Il lavoro aggiunge comunque un tassello importante alla ricerca sul cancro colon rettale avanzato: per capire come si comportano le metastasi potrebbe non bastare studiare il tumore, ma diventa sempre più importante osservare anche l'ambiente nel quale le cellule tumorali si insediano. E proprio il grasso presente nel fegato potrebbe rappresentare, in futuro, uno degli elementi da considerare nella valutazione del rischio e nelle strategie terapeutiche.