Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Yara Gambirasio, la nuova tesi e le foto mai mostrate: "Se non sono di Bossetti, di chi sono?"

giovedì 24 settembre 2026
Yara Gambirasio, la nuova tesi e le foto mai mostrate: "Se non sono di Bossetti, di chi sono?"

1' di lettura

Torna al centro del dibattito l'omicidio di Yara Gambirasio. Il motivo? Nuovi elementi: cinque test effettuati sugli abiti della 13enne di Brembate di Sopra, le fotografie ad alta definizione dei risultati e una lettura che oggi la difesa di Massimo Bossetti contesta. A parlarne Le Iene in onda giovedì 24 settembre su Italia 1. Nel servizio di Luigi Pelazza l'avvocato Claudio Salvagni e il genetista forense Marzio Capra mostrano parte del materiale che la difesa ha potuto visionare il 7 febbraio 2025 dopo l’accesso ai reperti autorizzato dai giudici. Al centro ci sono alcune fotografie, finora mai mostrate, proprio relative a test eseguiti su diverse porzioni del giubbotto e della felpa di Yara.

543x309

Secondo la consulenza della difesa, alcune di quelle immagini mostrerebbero riscontri indicativi della presenza di liquido seminale maschile, nonostante nelle relazioni ufficiali alcuni campioni fossero stati classificati con esito negativo. È questo il punto contestato da Capra. "Qualsiasi scienziato forense avesse ottenuto questo risultato avrebbe dovuto catalogarlo come positivo o comunque da approfondire". Secondo il consulente, anche uno dei test sulla felpa mostrerebbe una positività debole, che ritiene compatibile con il fatto che il reperto fosse rimasto per circa tre mesi all’aperto.

541x290

Ecco allora che la difesa chiede di poter ripetere e approfondire gli accertamenti con strumenti più sensibili rispetto a quelli disponibili all'epoca. "Se fossero state di Bossetti l’accusa le avrebbe utilizzate per inchiodarlo ancora di più. Ma se non lo sono, di chi sono?", si chiede Capra.

tag
yara gambirasio
massimo bossetti
le iene

Il servizio de Le Iene Le Iene, la difesa di Bossetti vede per la prima volta reperti e immagini in HD: cosa cambia ora

L'accusa Garlasco, la 'iena' De Giuseppe a processo per diffamazione nei confronti dell'avvocato Tizzoni

Nel carcere di Bollate Mario Roggero, uno choc: ecco chi è il suo compagno di cella

ti potrebbero interessare

Sinistra Futura, delirio tv dell'esponente contro la leghista: prima storpia il cognome poi la insulta

Sinistra Futura, delirio tv dell'esponente contro la leghista: prima storpia il cognome poi la insulta

Di Pietro processa Ilaria Salis (e la inchioda)

Di Pietro processa Ilaria Salis (e la inchioda)

Claudio Brigliadori
E' sempre Cartabianca, "c'è stato un incidente": ritardo di mezz'ora, Berlinguer in imbarazzo

E' sempre Cartabianca, "c'è stato un incidente": ritardo di mezz'ora, Berlinguer in imbarazzo

Roberto Tortora
È sempre Cartabianca, Corona sbotta con la Berlinguer: "Me ne vado". E lei esplode

È sempre Cartabianca, Corona sbotta con la Berlinguer: "Me ne vado". E lei esplode

Roberto Tortora