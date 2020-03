Vino, ecco come ci fregano al ristorante: fate molta attenzione al bicchiere

04 marzo 2020 a

Come ci fregano al ristorante sul vino. Una risposta arriva da uno studio britannico, effettuato dalla Behaviour and Health Research Unit dell’Università di Cambridge, che si è concentrata sulla grandezza dei bicchieri usati per servire vino al ristorante: più grandi sono, più tendiamo a bere. Lo studio ha adottato come riferimento un bicchiere medio da 300 ml. Per la ricerca hanno poi considerato volumi inferiori (250 ml) e superiori (fino a 510 ml). . Dunque - sottolinea ilfattoalimentare.it che ha rilanciato la ricerca - sono stati messi in relazione il tipo di bicchiere con i dati disponibili sulle vendite in determinati bar e ristoranti tra il 2015 e il 2018.

I risultati sono stati riportati su Addiction. Cosa svelano? Che, quando i bicchieri sono di 370 millilitri, il consumo di vino è aumentato del 7,3%, mentre quando erano da 250 millilitri, il consumo è sceso del 9,6%. Non sono emerse differenze, invece, quando i ristoranti adottano bicchieri particolarmente capienti, da 450 ml e oltre, così come non si è visto alcun legame tra bicchieri e consumi nei bar, probabilmente perché in quel caso le porzioni sono fissate dal barista. Insomma, fregati dal bicchiere. Ma non sempre: dipende da "quanto" il bicchiere è grande. Il troppo stropia....