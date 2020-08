Carne, la bistecca prende vita: memoria muscolare, il terrificante video che ha fatto il giro del mondo

08 agosto 2020 a

Un video terrificante, inquietante. E che però è diventato virale a tempo record sul web, poiché è rimbalzato ovunque su Twitter. Nelle immagini si vede un pezzo di carne cruda che inizia a muoversi su un tagliere, immagini che lasciano senza parole. Il video arriva dalla Malesia: "Mia madre non vuole cucinarla perché ha paura", ha scritto la ragazza che ha rilanciato le immagini. Nel video si vede la donna che, spaventata, gira e rigira il pezzo di carne che sembra prendere vita, danzare, muoversi. In breve tempo, il video ha totalizzato 1 milione di visualizzazioni. Ma come è possibile? Secondo quanto scritto da alcuni utenti, il fenomeno potrebbe essere dovuto alla cosiddetta memoria muscolare: quando la carne è freschissima, le terminazioni nervose dell'animale sono ancora vive e funzionanti e potrebbero determinare quanto vedete nel video.

