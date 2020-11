Belli a tutti costi? Il Dottor Gallo parla dell'etica dell'intervento

24 novembre 2020 a

Siamo sempre alla ricerca dell’eterna giovinezza, di quella bellezza che il tempo sembra non sfiorare mai e soprattutto siamo disposti a tutto per ottenerla, ma a quale prezzo?

Il chirurgo orale Gian Marco Gallo, della Clinica Medical Group, quotidianamente riceve tante richieste sull’argomento e visita numerose persone che, poi, si sottopongono a interventi di correzione tramite la chirurgia estetica o, di miglioramento con la medicina estetica.

Non sempre è possibile soddisfare le richieste dei pazienti, a volte ci sono delle condizioni non favorevoli e intraprendere un intervento potrebbe causargli ulteriori problemi di salute.

A tal proposito il dottor Gallo, ha riferito.

“Parliamo di bellezza e dei canoni estetici, che ormai dilagano nella società. La chirurgia e medicina estetica negli ultimi vent’anni hanno fatto passi da gigante, addirittura in alcuni casi non è più necessario impiegare il bisturi per intervenire, grazie a delle tecniche di correzione di ultima generazione, cui risultati sono incredibili.

Personalmente mi occupo di chirurgia orale e sono specializzato in Bichectomia. Negli ultimi tempi ho avviato, per sensibilizzare i followers e farli avvicinare alla consapevolezza di cosa comporta sottoporsi a degli interventi per migliorare il proprio aspetto, delle dirette e post su Instagram dettagliati per argomento. Quest’azione ha generato molto entusiasmo da parte del pubblico, così posso soddisfare e rispondere alle migliaia di domande che sono poste.

Ora, oltre al desiderio di sottoporsi a un intervento, da parte di noi chirurghi c’è l’etica della valutazione e della buona riuscita di questo.

Ad esempio, se da parte del paziente dopo la visita non è possibile soddisfare la richiesta, l’intervento non sarà mai eseguito. In questi casi, naturalmente, si espongono tutte le spiegazioni e l’analisi fatta durante la visita”.



