I celebri filetti di acciughe con "frammenti di vetro", allarme e ritiro: ecco cosa non devi assolutamente mangiare

Scatta l'allarme del ministero e il conseguente ritiro precauzionale di un lotto di filetti di acciuga del Mediterraneo. Il rischio? Le confezioni potrebbero contenere frammenti di vetro. Il richiamo interessa il prodotto a marchio Triglia. Nel dettaglio, le acciughe sono quelle vendute in vasetti da 80 grammi con il numero di lotto L 20328 e il termine minimo di conservazione 23/05/2022. Il richiamo, come detto e come riportato da ilfattoalimentare.it, è stato diffuso anche dal ministero della Salute ed è stato segnalato da Coop.

Nel dettaglio, i filetti di acciughe sono quelli prodotti da Iconsitt Srl, nello stabilimento di via Gabriele D’Annunzio a Bagheria, nella città metropolitana di Palermo. Coop rende noto che il provvedimento riguarda solo ed esclusivamente alcuni punti vendita presenti in Toscana.

Ovviamente, in via cautelativa, si raccomanda di non consumare i filetti di acciughe con il numero di lotto indicato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. E ancora, per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore all’indirizzo e-mail [email protected] oppure al numero 050 826122.

Sempre ilfattoalimentare.it rende noto un ulteriore richiamo, diffuso sempre dalla Coop, che riguarda alcuni lotti di semi di sesamo, semi mix per panatura e semi mix per panificazione a marchio Colfiorito per la “presenza di ossido di etilene superiore al limite consentito”. Anche questo richiamo interessa la Toscana, ma anche Lazio e Umbria. Di seguito, nel dettaglio, tutti e cinque i prodotti coinvolti:

- Semi di sesamo in confezione da 250 grammi, con i numero di lotto 2014115 e 2016315 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/06/2021. Il richiamo del lotto 2014115 è stato pubblicato anche dalla catena Gros Cidac

- Semi di sesamo in confezione da 150 grammi, con i numeri di lotto 2015016 e 2012016 e il Tmc 30/05/2021

- Semi mix panatura in barattolo da 140 grammi, con i numeri di lotto 2014613 e 2017713 e il Tmc 30/06/2021

- Semi mix panificazione in barattolo da 150 grammi, con i numeri di lotto 2013216 e 2015616 e il Tmc 30/06/2021

- Semi mix panificazione in barattolo da 140 grammi, con i numeri di lotto 2016213 e 2017713 e il Tmc 30/06/2021

