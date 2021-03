Carne cruda, "pericolo Shiga tossine": scatta il ritiro, il celebre prodotto che non dovete mangiare

18 marzo 2021 a

Scatta un ritiro, ordinato dal ministero della Salute e da Coop. Il richiamo riguarda un lotto di battuta di fassone piemontese a marchio Cascina La Marchesa di Faccia Fratelli Srl. Lo stop al prodotto è dovuto alla "presenza di Escherichia coli in grado di produrre Shiga tossine", presenza rilevata nel corso di un autocontrollo di qualità.

Per la precisione, il prodotto richiamato è stato prodotto - come riporta ilfattoalimentare.it - da Faccia Fratelli Srl nello stabilimento di via L. Einaudi 28 a Ceva, in provincia di Cuneo (marchio di identificazione IT C716K CE). Coop ha reso noto che il richiamo della battuta di fassona interessata riguarda soltanto i punti vendita che si trovano nelle regioni Toscana, Lombardia, Piemonte e Liguria.

Come sempre, in via precauzionale, le autorità raccomandano di non consumare il prodotto contraddistinto dal numero di lotto e dalla scadenza indicate. E ancora, si invita a restituire la battuta di fassona al punto vendita in cui è stata acquistata per il rimborso oppure per la sostituzione.

Sempre ilfattoalimentare.it segnala i richiami di alcuni lotti e formati di bacche di goji e di fashion mix della Torrefazione La Forlivese per il superamento del limite della sostanza attiva carbofuran segnalata dal fornitore.

Di seguito, i lotti e i prodotti interessati dal richiamo:

- Goji berry in confezione da 1 kg, 2 kg e 5 kg con il numero di lotto 00419 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/12/2021

- Fashion mix in confezione da 1 kg, appartenente ai lotti L010820 con Tmc 04/2021, L010920 con Tmc 05/2021, L261020 con Tmc 06/2021, L111220 con Tmc 08/2021 e L210121 con Tmc 09/2021

- Fashion mix in confezione da 2 kg, appartenente ai lotti L110920 con Tmc 05/2021 e L080121 con Tmc 09/2021

- Fashion mix in confezione da 5 kg, appartenente ai lotti L18082020 con Tmc 04/2021, L110920 con Tmc 05/2021, L161220 con Tmc 08/2021 e L080121 con Tmc 09/2021



