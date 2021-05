Pelati e polpa di pomodoro, il prezzo alle stelle: cosa sta succedendo, ecco come difendersi

20 maggio 2021 a

a

a

Il prezzo di pelati e polpa di pomodoro potrebbe presto schizzare alle stelle. Un'ulteriore mazzata per i cittadini in difficoltà a causa della crisi provocata dal Covid. In questo caso, però, non c'entrerebbe nulla il cambiamento climatico: la "colpa" sarebbe tutta dell'acciaio. La maggior parte dei contenitori di salse e passate, infatti, è realizzata in acciaio per garantirne la corretta conservazione.

Pomodoro cinese venduto come italiano. Striscia, le sconvolgenti conseguenze sulla salute

Qual è il problema adesso? I problemi - come riporta Leggo - sono la crisi dell’acciaio e i rincari che riguardano questo materiale. In seguito alla pandemia, infatti, c'è stata una maggiore domanda a fronte di una minore offerta e anche l'approvvigionamento dell'acciaio è diventato più difficile. Ecco perché a breve potremmo vedere meno pelati o polpa di pomodoro in scatola sugli scaffali dei nostri supermercati e soprattutto notare un certo aumento del loro costo.

"Proprio quello, sulle nostre tavole". Striscia, lo scandalo del pomodoro: scatta il maxi-sequestro

Poi ci sono i rincari: oggi in Italia l'acciaio costa in media un 60% in più rispetto allo scorso anno. Ma, in particolare, è il prezzo dell’acciaio cinese ad essere aumentato vertiginosamente dall’inizio dell’anno e quello che si produce in Europa non può bastare per la massiccia fornitura necessaria per confezionare pelati e polpa di pomodoro. Il rincaro potrebbe, così, spingere le aziende a innalzare i prezzi finali. A questo, poi, si aggiungono i ritardi delle consegne dovuti al rallentamento degli spostamenti causa Covid-19. Nonostante il rischio di prezzi alti, un modo per risparmiare ci sarebbe: acquistare le passate di pomodoro che sono conservate nel vetro.

Salsa di pomodoro, maxi-sequestro in tutta Italia. Pericolosa frode, cosa ci mangiavamo: il prodotto da evitare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.