Pollo e salmonella, "cosa non dovete fare". Pericolo sanitario, allerta choc

Negli Stati Uniti è allerta salmonella. L’allarme è stato lanciato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), ossia l'organo di controllo della sanità pubblica Usa, che ha diffuso un comunicato per esortare coloro che hanno pollame da cortile a prestare la massima cautela e in particolare a "non baciare o coccolare il pollame del cortile e non mangiare o bere intorno a loro. Questo può diffondere germi di salmonella alla bocca e fare ammalare".

L'avviso, come riferito dal quotidiano Usa Today online e riportato dall’Ansa, è stato diffuso dopo che un'indagine ha scoperto che 163 persone in 43 stati hanno confermato di essere state ammalate dai batteri. Al momento non ci sarebbero morti, ma l'agenzia ha annunciato che un terzo dei casi confermati finora sono bambini di età inferiore ai 5 anni.

Nello specifico, la salmonellosi provocata dal batterio della Salmonella è un'infezione dell'apparato digerente che si presenta con sintomi specifici ed è spesso causata dall'ingestione di cibo crudo contaminato. I sintomi più frequenti sono vomito, dolori, febbre e diarrea. La salmonellosi viene trasmessa soprattutto ingerendo alimenti contaminati da feci (di animali o di umani) infette che, a vedersi e odorarsi, non sembrano mostrare alcun difetto. Di solito gli alimenti che contengono i batteri sono per lo più crudi e di provenienza ovina.

