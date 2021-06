Striscia la Notizia, materiali a contatto con alimenti: non c'è questo marchio? Può contenere sostanze nocive

11 giugno 2021 a

Striscia la Notizia si occupa ancora di salute. In particolare nella puntata del 10 giugno Max Laudadio, inviato storico del tg satirico di Canale 5, ha voluto affrontare il problema dei cosiddetti MOCA (Materiali a Contatto con gli Alimenti) e perché bisogna fare attenzione quando si acquistano. "Esiste una regolamentazione per far sì che questo tipo di oggetti sia sicuro e non contenga sostanze nocive, ma come riconoscere i prodotti certificati in commercio?", chiede Laudadio. Presto detto: tutti quelli a norma contengono o la dicitura "per contatto con i prodotti alimentari" oppure il famoso logo con forchetta e bicchiere. Eppure, come ricorda la trasmissione condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti, non tutto quello che si trova in vendita "rispetta le normative".

Dagli imbuti, alle caraffe fino alle borracce e i mestoli: insomma, l'elenco dei prodotti senza marchio e "potenzialmente pericoloso" è lunghissimo. "La presenza del logo non è obbligatorio per quei prodotti che sono chiaramente destinati a stare a contatto con gli alimenti". Un esempio? Il porta-limone. Quanto basta, è l'accuda di Laudadio, per generare confusione negli acquirenti che si trovano così a dover fare i conti con il caos delle normative.

Eppure i rischi sono sempre dietro l'angolo. "Diversi studi condotti dall'Istituto superiore di sanità e dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare - spiegava al Giornale Carlo Signorelli (docente di Igiene alla Università Vita-Salute San Raffaele di Milano) e Tijana Lalic (Servizio Igiene e Alimenti Asl Parma) - hanno confermato che il rilascio di alluminio da utensili o imballaggi è condizionato dalle loro modalità d'uso e da altri fattori quali tempo, temperatura, stato fisico e composizione dell'alimento". Il rischio aumenta quando il materiale entra in contatto con "alimenti acidi o salati per tempi e temperature elevati". Insomma, non c'è da stare tranquilli.

