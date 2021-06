Gallette di farro fermate dal ministero, salute in pericolo: cosa contengono, ecco il prodotto da evitare

11 giugno 2021 a

Senza glutine? Non proprio. Il ministero della Salute, in data 9 giugno, ha richiamato un lotto di gallette di farro a marchio Albaluna. Il motivo? "In etichetta è riportata la voce ‘senza glutine’, ma il prodotto contiene glutine". Le confezioni interessate dal provvedimento - precisa il Fatto alimentare - sono quelle da 120 grammi con il numero di lotto 31 10 21 e il termine minimo di conservazione 31/10/2021. Sede della produzione dell'alimento lo stabilimento di via Fabio Filzi 22, a Valdagno, in provincia di Vicenza. Mentre l'azienda interessata è la Sella Food Srls, che ha prodotto le gallette per Lunardi Srl.

A scopo precauzionale si raccomanda dunque ai celiaci e alle persone con intolleranza al glutine non celiaca di non consumare assolutamente il prodotto con il numero di lotto segnalato. In caso di acquisto, restituirlo immediatamente al punto vendita. In ogni caso l'allarme non è rivolto a chi non soffre di celiachia o intolleranza al glutine: le gallette per questi soggetti si possono tranquillamente consumare, Qualche giorno fa protagonisti di un richiamo i fagottini di pasta sfoglia farciti del Lidl.

In quel caso si era ravvisato una "potenziale contaminazione da ossido di etilene nell’ingrediente peperoncino". Era stato lo stesso discount a diffondere il richiamo di diversi lotti del prodotto a marchio Deluxe. "Vista l’esigua quantità di tale ingrediente nel prodotto finito - scriveva Lidl - si rassicurano i clienti che quest’ultimo non costituisce pericolo per la salute (concentrazione presunta di ossido di etilene nel prodotto finito pari a 0,0000183 mg/kg)". A elencare i prodotti interessati sempre Il Fatto alimentare: si trattava dell'alimento contenuto in confezioni da 965 grammi e che faceva parte dei lotti 21005A. I fagottini in questione erano stati confezionati dall’azienda Ajinomoto Frozen Foods France, più precisamente nello stabilimento di allée des Tournesols 771, ZAC du Barraouet, a Castelsarrasin in Francia.

