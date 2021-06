Zenzero, "alto rischio chimico": lo stock ritirato, il prodotto che attenta alla tua salute

15 giugno 2021 a

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di zenzero in polvere biologico a marchio Sottolestelle per la “presenza di ossido di etilene superiore ai limiti di legge consentiti”. Il prodotto interessato è venduto in buste da 200 grammi con il numero di lotto 200411Z e il termine minimo di conservazione 31/10/2021.

Lo zenzero richiamato è stato prodotto dall’azienda Sottolestelle Srl nello stabilimento di contrada Costarelle S.S. 273 km 12, a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda al numero 0882 451949.

La data di scadenza o termine minimo di conservazione del lotto è il 31/10/2021, mentre l’unità di vendita è rappresentata da busta da 200 grammi. Il motivo del richiamo è un rischio chimico ovvero la presenza di ossido di etilene che supera i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze viene specificato: "A titolo precauzionale si prega di non consumare il prodotto con la data di scadenza 31/10/2021 e di riportarlo al punto vendita".

