Calamari ritirati, cadmio alle stelle: lo stop alla Coop, il celebre prodotto da evitare

Scatta il richiamo. In questo caso riguarda un prodotto Coop, a diffonderlo la stessa catena di supermercati, e riguarda due lotti di calamari indopacifici puliti congelati a marchio Albatros per la presenza di una “concentrazione di cadmio superiore ai limiti consentiti”.

Come spiega ilfattoalimentare.it, il prodotto soggetto a richiamo è quello venduto in confezioni di tipo skin da 400 grammi e appartiene ai lotti numero 0006MF con termine minimo di conservazione (Tmc) 08/2022 e numero 0010NF con il Tmc 09/2022.

E ancora, i calamari richiamati sono stati prodotti dall’azienda MARR Spa nello stabilimento di via Spagna 20, a Rimini. Coop rende noto che il provvedimento riguarda esclusivamente alcuni punti vendita della Regione Toscana.

Come sempre in questi casi, ricorda sempre ilfattoalimentare.it, la raccomandazione è quella di non consumare i calamari indicati dai numeri di lotto. Si consiglia di restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati, per ottenere il rimborso oppure la sostituzione. E ancora, per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda agli indirizzi email [email protected] e [email protected]

