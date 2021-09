Integratore ritirato dagli scaffali. Che cosa contiene, il prodotto a rischio

15 settembre 2021 a

Ancora un integratore ritirato dagli scaffali. Ancora una volta per la presenza di ossido di etilene. Secondo quanto riporta il sito ilfattoalimentare.it Coop ha diffuso il richiamo di alcuni lotti dell’integratore alimentare FortiFit Muscoli e Ossa al gusto mirtilli a marchio Nutricia di Danone per la "presenza di ossido di etilene in uno degli ingredienti". Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 147 grammi, contenenti 7 bustine da 21 grammi ciascuna, con i numeri di lotto MU383, MU384, MU384 e MU385D con la data di scadenza 17/02/2023.

L’integratore alimentare richiamato è stato prodotto per Danone dall’azienda S.I.I.T Srl, nello stabilimento produttivo di via Ariosto 50/60 a Trezzano sul Naviglio, nella città metropolitana di Milano. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare l’integratore alimentare con i numeri di lotto segnalati e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato per avere il rimborso.

Solo dieci giorni fa erano stati richiamati dal ministero della Salute altri sei lotti dell’integratore alimentare Emacrit in bustine, prodotto dell’azienda farmaceutica Pharma Line Srl, per la “presenza di ossido di etilene nel prodotto finito” oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Altri cinque lotti erano già stati richiamati per lo stesso motivo alla fine del mese di luglio 2021, quando era stato segnalato anche dai supermercati Coop.

