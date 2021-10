Mele, dall'Olanda si rivoluziona la storia del frutto. Cosa cambierà a tavola

13 ottobre 2021 a

Sta per arrivare il robot che rivoluzionerà la raccolta delle mele. Le aziende tecnologiche di tutto il mondo sono già da tempo in gara tra loro. Chi porterà sul mercato il primo modello? Riporta il sito freshplaza.it che anche i Paesi Bassi partecipano a questa gara. E qualche giorno fa, Han Smits, della Munckhof Fruit Tech Innovators, ha presentato un prototipo di robot per la raccolta a cui la sua azienda sta lavorando durante il programma di attualità olandese Nieuwsuur. Questo prototipo è il secondo del suo genere per l'azienda ed è stato testato recentemente in un'impresa agricola sperimentale olandese.

"C'è una quantità enorme di conoscenze, sul mercato. Dal punto di vista tecnico, siamo sicuri di poterlo fare; l'unica cosa è che ci vorrà molto tempo. Soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dell'IA e la costruzione dell'algoritmo", spiega Smits. "In pratica, fra tre o cinque anni potrebbe esserci già un robot a disposizione. Sempre che ci siano abbastanza fondi per farlo. Una piccola azienda come la nostra non può farcela da sola".

Munckhof Fruit Tech Innovators e la Netherlands Fruit Growers' Organization (NFO) fanno parte di un progetto chiamato The next Fruit 4.0. Si tratta di una collaborazione internazionale per accelerare lo sviluppo tecnologico nel settore della frutta. La rivoluzione è in corso.

