Salame alla salmonella, richiamato il lotto: ecco il prodotto da evitare

23 ottobre 2021 a

a

a

Richiamato un lotto di salame per rischio salmonella. La segnalazione, arrivata dalla Coop, riguarda in particolare il salame strolghino a marchio Terre Ducali per una non conformità microbiologica dovuta alla presenza di salmonella. Il prodotto oggetto di allerta - come fa sapere ilfattoalimentare.it - è venduto in confezione da 260 grammi con il numero di lotto S213503. Lo strolghino richiamato è stato prodotto dal Prosciuttificio San Michele Srl, nello stabilimento di via Cavo 16 a Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma.

Per ulteriori informazioni è possibile comunque contattare il controllo qualità dell’azienda al numero 0521 857640. Ma non è questo l'unico richiamo del giorno: il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo da parte del produttore di un lotto di vongole del Pacifico precotte, sgusciate e surgelate a marchio Veliero per la “presenza di Salmonella in una delle 5 unità campionarie” prelevate dall’Asp di Ragusa. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto L.13ES e la scadenza 05/2023.

Salmone, maxi-sequestro in Italia. Cosa trovano gli ispettori in magazzino: "Salute a rischio"

Le vongole oggetto di allerta alimentare sono state prodotte dall’azienda Sgattoni Surgelati Srl nello stabilimento di via Giacomo Matteotti 8 ad Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli Piceno (marchio di identificazione IT 547 CE). In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto segnalati e restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati.

Video su questo argomento "Tracce di sangue e ruggine". Maxi-sequestro di prosciutti, choc nel Modenese. salute a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.